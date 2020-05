Van Zwolle rechtstreeks naar hartje Parijs; NS positief over plan CDA

Het plan komt van CDA-fractievoorzitter Jan Nabers, die jarenlang werkte voor de NS: "Het lijkt me geweldig als in 2023 de Thalys vanuit Parijs hier 's avonds aankomt, om 's ochtends vroeg weer die kant op te vertrekken. Zodat Parijs voor ons, zonder overstap, supergoed bereikbaar is en dat we daarmee voorkomen dat mensen in het vliegtuig stappen."

Ook de NS reageert enthousiast op het plan, bij monde van woordvoerder Leonie Bosselaar: "Ook wij willen snellere en duurzame treinen richting Noord-Nederland, om ook een betere verbinding te hebben met de Randstad. Als het goed zijn per 2023 onze nieuwe intercity's klaar. Dus ja, wij staan er positief tegenover en zijn zeker bereid het te onderzoeken." Dat betekent dat de NS om tafel wil met andere partijen om te kijken of het plan haalbaar is. Ook zal gekeken worden naar de infrastructuur van het station en het spoor.

Verantwoordelijk wethouder William Dogger kon nog niet inhoudelijk reageren op het plan van het CDA. In een eerste reactie laat hij wel weten het een interessant en ambitieus idee te vinden van het CDA, waar nog wel veel uitzoekwerk en overleg met onder ander NS en de provincie voor nodig is.