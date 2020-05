Rara, hoe kan dit: véél meer klachten over jeugdoverlast, terwijl jeugd braver lijkt

Een explosieve stijging van meldingen van jeugdoverlast in Overijssel de afgelopen maanden. Zo kwamen er 1026 meldingen van jeugdoverlast binnen in april; véél meer dan in april vorig jaar, toen er 'slechts' 422 meldingen werden gedaan. De oorzaak blijft gissen, maar het kan bijna niet anders dan dat corona er iets mee te maken heeft.

Het is overigens geen typisch Overijssels fenomeen. Heel Nederland klaagt 'opeens' meer over jongeren. Opmerkelijk is ook dat het aantal klachten in maart toenam. Zo werden er in februari dit jaar nog zo'n 4.400 meldingen gedaan in heel Nederland. Een maand later steeg dat aantal naar bijna tienduizend meldingen.

In maart sloeg het dus om; de maand waar het coronavirus om zich heen greep. Een maand later kwamen er nóg meer klachten binnen; zeventienduizend. Zijn jongeren opeens een stuk vervelender geworden?

Keurig gedrag

"Nee", zegt politiewoordvoerder Mireille Beentjes. "Je ziet dat ook terug in de boetes voor overtreding van de coronamaatregelen, zoals geen afstand houden of in grote groepen samenkomen. De meeste jongeren, en ook volwassenen, houden zich keurig aan de regels."

Jongeren bleven daardoor dus vaker thuis en hielden zich dus minder in groepen op. Waar komt die explosieve stijging dan vandaan? "Mensen zitten meer thuis en zien daarom ook meer", aldus Beentjes. "Hierdoor melden ze overlast waarschijnlijk ook vaker."