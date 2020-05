Drukte onvermijdelijk op Overijsselse hotspots tijdens warme Hemelvaartsdag

Giethoorn

In Giethoorn waren nagenoeg alle bootjes voor vandaag al enkele dagen geleden verhuurd. Ook bewoners van het dorp mochten met hun bootje op stap, maar voor andere boten gold er een vaarverbod. Normaal gesproken is Hemelvaartsdag de drukste dag van het jaar in Giethoorn.

Ondanks de voorzorgsmaatregelen lagen de grachten vanochtend vol met bootjes. Het was onvermijdelijk dat deze elkaar zo nu en dan raakten en op die momenten was van anderhalve meter afstand tussen de inzittenden van de botsende bootjes dan ook geen sprake meer.

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) hielden de situatie in de gaten en wezen de mensen richting de meren, waar uiteraard alle ruimte is. Tegen het middaguur hadden de meeste bootjes het meer wel bereikt en keerde de relatieve rust in de grachten terug. Extreem drukke taferelen, zoals voorgaande jaren, bleven uit.

Drukte in Giethoorn (Foto: RTV Oost / Robert Jansema)



Rutbeek

Bij recreatiepark Het Rutbeek in Enschede was het flink druk. Er waren zoveel mensen, dat het park mensen rond twee uur adviseerde om er niet meer heen te gaan.





Hulsbeek

Recreatiepark Het Hulsbeek bij Oldenzaal was vandaag sowieso al gesloten voor dagrecreatie. "We zien op zulke dagen dat we een hele grote toeloop aan mensen krijgen", aldus Rob Beverdam, parkmanager bij Het Hulsbeek. "Met dit weer wordt het normaal gesproken heel druk. We wilden voorkomen dat we hetzelfde krijgen als op Koningsdag, toen er ontruimd moest worden."

De doorgaande weg over het park was wel open voor automobilisten en fietsers. Ook konden fietsers het doorgaande fietspad gebruiken. Recreatief wandelen en fietsen op het park was niet toegestaan, maar de ondernemers waren wel bereikbaar. Een rondje karten of een potje paintballen kon dus prima, zij het met de nodige veiligheidsregels.

Het Hulsbeek in Oldenzaal (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

Lageveld

Ook recreatiepark het Lageveld bij Wierden was afgesloten, omdat het er anders te druk zou worden. Parkeerplaatsen waren afgesloten en niemand kwam het park op. In de omgeving was wel de nodige reuring. Al vroeg in de ochtend vermaakten jongeren zich op de bankjes met rugtassen vol chips en drinken.

In Deventer was het bij de IJssel druk en daarnaast wipte menigeen even de provinciegrens over om bij recreatieplas Bussloo te genieten van de zon en het water.

Het Lageveld in Wierden (Foto: Kevin Sand)

Zwolse plassen In Zwolle was het wel mogelijk om naar de Wijthmenerplas, Agnietenplas en Milligerplas te gaan. De gemeente nam vooraf geen extra maatregelen, maar hield de situatie bij de plassen nauwlettend in de gaten. Het was er druk, maar zeker niet te druk. Rond het middaguur waren er zo'n 250 bezoekers bij de Wijthmenerplas, die voor een dergelijk aantal ruimschoots groot genoeg is om afstand te kunnen houden. Het winkeltje mocht vandaag voor het eerst weer open en dus kwamen de liefhebbers van een patatje of een gekoeld drankje aan hun trekken. Onder de bezoekers aan de plas bij Zwolle waren ook mensen uit Twente, die in eigen omgeving dus niet terecht konden op de recreatieplassen. Bram: "Ik ben speciaal vanuit Enschede hierheen gekomen om te kunnen zwemmen. Het maakt me niet uit hoe koud het water is, ik wil erin." Wijthmenerplas bij Zwolle (Foto: RTV Oost / Jauke Boerdam)