Overijsselaars gaan weer het terras op, maar dan wel vlak over de grens

Horecaondernemers op Nederlands grondgebied kijken gefrustreerd toe, omdat de terrassen in ons land niet open mogen. "Helemaal als je bedenkt dat we hier een nieuw terras hebben waar vijfhonderd gasten terecht kunnen", zegt eigenaar Rob Steverink van Ter Huurne in Buurse, op enkele honderden meters van Haarmühle. "Het is ontzettend frustrerend. Normaal zou het op een dag als vandaag hier helemaal vol zitten."

De grens Nederland-Duitsland loopt precies over het grote terras van zijn grenswinkel. Het grootste deel van het terras ligt in Nederland. Op Duits grondgebied zou hij ongeveer drie tafels kwijt kunnen.

Geen tafels op 'Duits' terras

"We hebben er heel bewust voor gekozen om ook daar geen tafels neer te zetten", zegt Steverink. "Dan is er toch teveel verwarring. Mensen die naar onze speeltuin gaan denken dan toch dat ze hier iets kunnen nuttigen, dat willen we voorkomen."

Een paar honderd meter verderop, bij restaurant Haarmühle, staan enkele tientallen auto's met Nederlandse kentekens. Ook groepen Nederlandse fietsers proberen daar een terrasje te pakken.

Mondkapje verplicht

Maar de drie ingehuurde beveiligers voor het restaurant zijn streng. Je mag het terrein niet oplopen zonder een mondkapje te dragen. Het kapje mag pas af als je een tafel toegewezen hebt gekregen en op een stoel zit. Als je naar binnen loopt om bijvoorbeeld het toilet te bezoeken, moet het mondkapje weer op.

Verplichte mondkapjes en beveiligers bij restaurant Haarmühle, vlak over de grens bij Buurse (Foto: RTV Oost)

Daarnaast moet iedereen die het terrein bij de Haarmühle oploopt zijn of haar naam, adres en telefoonnummer achterlaten. Het tijdstip van aankomst en vertrek wordt ook geregistreerd. Zo moeten, bij een eventuele corona-uitbraak, alle mogelijk besmette personen snel in beeld komen.

Al die rompslomp blijft Ter Huurne bespaard. Toch had Rob Steverink liever gezien dat zijn terras, ondanks allerlei beperkingen, weer open mocht. Hij mist heel veel omzet, ook in de grenswinkel.

"In de winkel veel rustiger"

"Het is ook in de winkel nog steeds een stuk rustiger dan normaal. Normaal zouden op een dag als vandaag rijen staan bij alle dertien kassa's. Dat zien we nog steeds niet. We zijn nog lang niet bij de omzet die we voor de coronatijd hadden."

"Duitsers zijn voorzichtiger en er was enige tijd verwarring of ze wel of niet de grens over mochten", vervolgt Steverink. "Het werd afgeraden, maar het mocht wel. We hopen in elk geval dat het vanaf 1 juni weer wat drukker gaat worden."