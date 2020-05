Veiligheidsregio Twente tevreden over Hemelvaartsdag: 'Prettig en plezierig druk'

Veiligheidsregio Twente is tevreden over het verloop van Hemelvaartsdag tot nu toe. Op veel plaatsen werd het weliswaar druk, maar het was niet nodig om drastische maatregelen te nemen.

"Het was een prettige, plezierige drukte", zegt plaatsvervangend voorzitter Arjen Gerritsen van de Veiligheidsregio Twente. Een aantal plaatsen zijn specifiek in de gaten gehouden, zoals recreatiegebieden Lutterzand (bij Losser, red.) en het Rutbeek in Enschede. Bij het Rutbeek werd het in de loop van de middag zo druk dat mensen werd opgeroepen niet meer te komen. Daarnaast werd een van de ingangen gesloten.

Andere recreatiegebieden - Het Lageveld en het Rutbeek - waren uit voorzorg afgesloten. Gerritsen constateert dat de inwoners en ondernemers in Twente goed omgaan met de corona-regels. "Ik heb goede hoop dat ook het komende weekend zonder problemen verloopt."

IJsselland

Veiligheidsregio IJsselland laat weten geen zicht te hebben op de situatie en verwijst naar de gemeenten. In Hardenberg constateerde de gemeente rond vier uur dat recreatieplas De Oldemeijer vol genoeg was. Om te voorkomen dat het echt te druk zou worden, werden nieuwe bezoekers niet meer toegelaten.

Aan de Wijthmenerplas bij Zwolle was het druk, maar niet zo druk dat de gemeente hoefde in te grijpen. In Giethoorn hielde buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) de situatie in de gaten en werden bootjesvaarders richting de meren gestuurd.

Voor zover bekend zijn er in Overijssel vandaag geen boetes uitgedeeld vanwege overtreding van de coronamaatregelen.