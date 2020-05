Drukte vanwege het Suikerfeest: 'Baklava moet dansen'

Achmed Duran van Anteplioglu Baklavalari aan de Nieuwstraat in Almelo werkt vanaf vanochtend door tot morgenavond. 24 uur per dag en zonder zelf overdag te eten, want hij doet ook mee aan de ramadan: “Ramadan is meer dan alleen niet eten en drinken. Je moet ook de armoede voelen door de honger en een belangrijk thema van de ramadan is ook het geven aan anderen.”

Omzet weer goed maken

Vandaag en morgen maakt Duran samen met zijn personeel ruim 500 kilo baklava. Naast de zaak in Almelo heeft hij ook in Enschede een zaak: “We voelen de coronacrisis wel. We zijn een luxe zaak, meer een patisserie, en de mensen komen nu niet. Hopelijk maken we de omzet weer goed door het Suikerfeest.”

Achmed Duran aan het werk (Foto: RTV Oost)

Fotograaf: RTV Oost Duran is nu druk met een baklavari met veel pistache erin. Na de pistache gezeefd te hebben strooit hij het nu voorzichtig over een dunne laag deeg: “Dit is de sarma, de lekkerste baklavari. Deze is door de pistache wel veel machtiger.” Dansen Nadat de baklavari in de oven is geweest komt het belangrijkste, er moet suikerwater over de gloeiende baklavari: “Luister, dit moet je horen. De baklavari moet dansen door het water.” Na twee dagen hard werken is het ook voor Duran feest: “Het Suikerfeest begint zaterdagavond en duurt tot dinsdag. Ik ga zeker genieten na een maand overdag niks gegeten en gedronken te hebben.”