'VVV-Venlo hengelt opnieuw naar PEC Zwolle-aanvaller Van Crooij'

VVV-Venlo hoopt Van Crooij voor één seizoen te kunnen huren, zo meldt De Limburger donderdag.

Winterstop

De ploeg van trainer Hans de Koning heeft in de winterstop ook al geprobeerd om Van Crooij op huurbasis over te nemen, maar PEC Zwolle wilde toen niet meewerken aan een deal met een directe concurrent in de strijd tegen degradatie.

Van Crooij begon zijn loopbaan bij VVV-Venlo, waar hij vijf seizoenen in het eerste elftal heeft gespeeld. In 2018 maakte de aanvaller de overstap naar PEC Zwolle, waar hij in zijn eerste seizoen clubtopscorer werd met negen treffers (evenveel als Lennart Thy). In het afgelopen seizoen kwam Van Crooij zestien keer in actie, maar scoorde niet.

Bij PEC Zwolle heeft Van Crooij nog een contract tot de zomer van 2022.