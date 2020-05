Randrock maakt twee minuten kabaal voor de evenementenbranche

Randrock is een gratis festival in Vriezenveen. Dit jaar zou het voor de 18e keer worden gehouden. Vanwege corona kon het niet doorgaan. "Niks doen is voor ons geen optie", zegt voorzitter Rik Pape. Onder het motto 'Als de mensen niet naar Randrock kunnen komen, komt Randrock naar de mensen toe', werd er vandaag een online pubquiz gehouden. Gepresenteerd door de voorzitter.

Voorzitter Rik Pape presenteert de pubquiz (Foto: RTV Oost)

"Dat ging goed", zegt penningmeester Rudolf Nijland. "Er waren voortdurend zo’n 140 tot 160 mensen ingelogd. We gaan ervan uit dat niemand alleen speelt, maar met een mannetje of vier samen zit. Dan heb je het over zo’n vijf- tot zeshonderd mensen die hebben meegespeeld."

Geen hectiek

"Alles is anders dit jaar", zegt voorzitter Pape. "Als Randrock bezig is, breekt zo ongeveer nu, aan het begin van de avond, de drukste tijd aan. Dan zijn we als organisatie met van alles en nog wat bezig." Nu staat hij voor zijn huis een interview te geven. Van hectiek is geen sprake. "De pubquiz is klaar en we hebben net twee minuten kabaal gemaakt. Nu maken we er als organisatie, coronaveilig, een gezellige avond van."

Pape zegt dat het leuk was om twee minuten kabaal te maken. “Maar”, benadrukt hij, “de reden waarom is natuurlijk heel serieus. De hele evenementenbranche ligt stil. Vandaag geen Randrock, Dauwpop of welk ander evenement dan ook.” De verwachting is dat het de hele zomer stil zal blijven. "Voor de evenementenbranche is het twee voor twaalf. Diverse sectoren komen voorzichtig weer wat op gang, maar zoals het er nu naar uit ziet, worden wij het hardst en langst getroffen van allemaal. Vandaar onze oproep om veel kabaal te maken."

Randrock 2021 gaat door

Ondertussen komen bij de organisatie de eerste filmpjes binnen van mensen die gehoor hebben gegeven aan de oproep. "Op 't Midden, bij café Het Wapen van Vriezenveen, hebben ze zitten drummen." Al met al kijkt Pape terug op een mooie dag, maar volgend jaar ziet hij het liever anders. "Volgend jaar zijn we weer terug. Randrock 2021 gaat door."