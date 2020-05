Nieuwe brug in Junne zorgt voor spanning onder omwonenden

Door Gina van Elburg

De monumentale stuw heeft Junne al honderd jaar geleden op de kaart gezet maar verkeert in slechte staat. De brug over de stuw is daarom in februari 2017 door de gemeente afgesloten voor zwaar verkeer. Sindsdien is het oversteken van de Vecht voor agrariërs in de omgeving een ramp geworden. Met hun landbouwmachines moeten ze vele kilometers omrijden om op de plaats van bestemming te komen.

Omwonenden

Omwonenden in de directe omgeving van de brug zijn positief gestemd over de huidige situatie. Minder verkeer komt ten goede aan het woongenot. Zij vrezen de plannen voor een nieuwe brug die ook geschikt is voor groot en zwaar landbouwverkeer. Marcel Stoel woont sinds twee jaar op een paar honderd meter afstand vanaf de stuw en is niet te spreken over de werkwijze van de gemeente Ommen.



“De gemeente Ommen neemt de participatie van burgers niet serieus. Wij hebben het idee dat de verschillende belangengroepen tegen elkaar worden uitgespeeld terwijl het probleem bij de gemeente Ommen ligt. De gemeente werkt op basis van lap- en poetswerk en daar komen we niet verder mee”, legt Stoel uit.

De oude stuw en de brug over de Vecht in buurtschap Junne (Foto: Gina van Elburg)

'Karrespoor'

De nieuwe brug is tientallen meters stroomopwaarts gepland. De omwonenden willen het huidige historische karakter behouden.

“Deze weg is eigenlijk een oud karrespoor waar de koeien van de ene kant van de Vecht naar de andere kant gebracht werden maar is nooit aangepast aan de toenemende verkeersdrukte. De brug is altijd geschikt geweest voor 3 ton gewicht maar de boeren hebben hier misbruik van gemaakt door er met steeds zwaarder landbouwverkeer over te gaan. De gemeente Ommen heeft al die tijd niets gedaan aan handhaving”, vult Stoel aan.

Agrariërs

Landbouwverkeer moet sinds de afsluiting van de brug een andere route kiezen. Agrariërs die hun akkers rondom de stuw hebben liggen, voelen zich daardoor benadeeld. Zij maken al van oudsher gebruik van de brug en het enige alternatief is dwars door Ommen rijden.

“Ommen is een prachtig stadje om te bezoeken per fiets, auto of te voet maar met grote landbouwmachines is het niet te doen”, merkt loonwerker Zandman uit Beerze op. “De veiligheid van weggebruikers is voor ons ook van belang en daarom moet er gauw een oplossing komen. En los van de veiligheid; voor ons is het dagelijks moeten omrijden een stille kostenpost die jaarlijks oploopt”, vult Zandman aan.

Akkerbouwer Chris Antuma van het biologisch landbouwbedrijf Bioakker in Dedemsvaart heeft zijn land aan de zuidkant van de rivier liggen. De kortste route van zijn bedrijf naar dat land is over de brug in Junne. Ook hij kan al vier jaar deze route niet meer rijden en moet kilometers omrijden. “Het kost mij circa 10.000,- euro op jaarbasis. Ik kan dit niet lang meer volhouden, anders moet ik mijn bedrijf sluiten”, aldus Antuma.

Akkerbouwer Chris Antuma moet dagelijks vele kilometers rijden om op zijn uienland te komen (Foto: Gina van Elburg)

Veiligheid in de wijk Zeesse

In de wijk Zeesse in Ommen zijn de bewoners intussen bezorgd over de verkeerssituatie. De landbouwvoertuigen richting Junne komen nu dagelijks door deze wijk. Met regelmaat loopt het verkeer vast. Grote voertuigen tussen de auto's en fietsers in een 30 kilometer zone.

Rob Dalenoort vertelt namens de bewoners dat de veiligheid in het gedrang komt.

“Deze wijk is niet geschikt voor zoveel verkeer. Uit onderzoeken blijkt dat er per week circa 4000 vrachtwagens en busjes zich een weg baant naar omliggende plaatsen. Dit kan niet langer zo voortduren”, motiveert Dalenoort.

De brug komt

Wethouder Bongers legt uit dat het niet meer de vraag is of, maar wanneer de brug er komt. “Het raadsbesluit is al genomen, de brug komt er hoe dan ook. Wij kijken naar de toekomst en we kunnen niet meer uitgaan van een karrespoor. We kiezen voor een functionele brug die ook weer zoveel jaar mee kan”.

De wethouder vindt het jammer dat de situatie omtrent de brug de rust in het prachtige Junne verstoord. Dat is volgens hem ook niet nodig. “Wij verwachten niet dat er veel meer overlast zal ontstaan. Een route via Junne is geen snellere mogelijkheid om van A naar B te komen. De brug zal voornamelijk gebruikt worden voor bestemmingsverkeer en de agrariërs die al jarenlang hun akkers in het buurtschap hebben liggen."

Verkeersbeperkingen bepalen nu het beeld rond de brug in Junne (Foto: Gina van Elburg)