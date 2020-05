Veiligheidsregio IJsselland over drukte Hemelvaartsdag: "Het zat tegen de grens"

Hemelvaartsdag in IJsselland was 'druk, maar beheersbaar'. Dat zegt Peter Snijders, voorzitter van de Veiligheidsregio. Hij wil de zomerperiode inzetten op crowd management, waarbij mensen vooraf via social media worden geïnformeerd of het druk is bij recreatieplassen.

Door het mooie weer was het volgens Snijders, ook burgemeester van Zwolle, wel erg druk aan de Wijthmenerplas en de Milligerplas bij Zwolle. Maar de recreatiegebieden hoefden niet te worden gesloten. Handhavers liepen er rond en hebben mensen op de anderhalve meter gewezen als dat nodig was. "Mensen volgden de aanwijzingen over het algemeen goed op", zegt Snijders.

Lessen geleerd van Hemelvaartsdag

In de verschillende veiligheidsregio's werd de fraaie Hemelvaartsdag gezien als een proef voor de komende pinksterdagen en de zomer met de coronamaatregelen.

Volgens burgemeester Snijders hebben burgers zelf ook een verantwoordelijkheid. Hij wil dat gemeenten meer via social media communiceren of het (te) druk wordt op bepaalde plaatsen. Inwoners moeten voor vertrek dan even checken hoe de vlag erbij hangt in recreatiegebieden "Als je een plas moet afsluiten, ben je eigenlijk al te laat", zegt Snijders.

Overijsselse Veiligheidsregio's tevreden

Het beeld van sommige plekken in West Nederland waar onder meer handhavers op een strand werden belaagd, gold niet voor de veiligheidsregio's Twente en IJsselland. Gisteren zei plaatsvervangend voorzitter Arjen Gerritsen van de veiligheidsregio Twente dat hij tevreden was.

Op het Rutbeek bij Enschede werd het in de loop van de middag zo druk dat mensen werden opgeroepen niet meer te komen. Daarnaast werd een van de ingangen gesloten. Ook in Hardenberg werd ingegrepen. De gemeente constateerde rond vier uur dat recreatieplas De Oldemeijer vol genoeg was. Om te voorkomen dat het echt te druk zou worden, werden nieuwe bezoekers niet meer toegelaten.