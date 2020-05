Miranda werd vanaf haar vierde misbruikt door haar neef: dit is haar verhaal

Ze was pas vier toen het seksueel misbruik begon, en dat ging bijna tien jaar door. Pas jaren later durfde Miranda Freriks (47) te vertellen wat er al die jaren is gebeurd. De dader kwam uit 'vertrouwde kring', dat was haar tien jaar oudere neef.

Door: Mariëlle Beumer en Leroy Vugteveen

Om de seksuele handelingen buiten het zicht van anderen te houden, heeft hij zelfs een deels ondergrondse hut in een bos in de buurt van Apeldoorn. Waar de familie van Miranda woont. Ook wordt ze tijdens het oppassen misbruikt. In huis. Niemand die het gedurende die tien jaar doorheeft, en dat moet volgens Miranda's neef ook zo blijven.

Het werd van kwaad tot erger Miranda

Onwetendheid van vierjarige

Als vierjarig meisje dringt bij Miranda niet eens door dat wat er gebeurt niet hoort. "Je denkt als kind niet: nu word ik seksueel misbruikt. Het duurt heel lang voordat je snapt dat het niet klopt. In het begin lijkt het of het zo hoort. Je hebt misschien wel een gevoel dat er iets niet klopt, maar je kan het als kind niet plaatsen", probeert ze uit te leggen.

Er lijkt een opbouw in de vergrijpen te zitten. Haar neef sleurt Miranda langzaam maar zeker in het moeras van misbruik. "Het werd van kwaad tot erger. Het begon met opmerkingen als: 'Zal ik je leren tongzoenen?' En: 'Zal ik je laten zien wat mensen doen als ze écht van elkaar houden?' Naarmate de tijd verstreek, nam het misbruik in omvang verder toe."

Tekst gaat verder onder video

Dreigementen

Miranda wijt het deels aan haar onwetendheid, maar ook angst speelt een belangrijke rol om de situatie aan niemand te vertellen. Haar neef uit dreigementen om het misbruik onder de radar te houden. "Hij zei bijvoorbeeld: 'Als je het vertelt gaat oma dood, want die kan het niet aan.' Of: 'De familie valt uit elkaar, iedereen krijgt ruzie en dat is dan jouw schuld.'"

Die boodschap maakt dermate indruk dat Miranda besluit te zwijgen. Als meisje wil ze het niet op haar geweten hebben dat, door haar toedoen, haar oma sterft of dat heel de familie gebrouilleerd raakt met elkaar.

Tekst gaat verder onder kader

Dertig procent meer meldingen in regio Zwolle Het aantal meldingen van slachtoffers van seksueel geweld in de regio Zwolle is vorig jaar fors gestegen. Met ruim veertig meldingen meer dan in 2018, was er in 2019 sprake van een stijging van dertig procent. Reden voor de gemeenten Zwolle en Apeldoorn om het Centrum voor Seksueel Geweld (CSG) regio IJsselland en Noord en Oost Gelderland 30.000 euro subsidie te geven om de hulp aan slachtoffers verder te intensiveren.

Het geld wordt met name ingezet voor de acute hulp aan slachtoffers van aanranding, verkrachting en seksueel misbruik. Dus hulp aan hen die korter dan zeven dagen geleden het slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld.

Ergens zijn ze wel schuldig, omdat ze het niet zagen Miranda

Verstrikt in gedachten

De situatie veroorzaakt één grote wirwar aan gedachten in Miranda's hoofd. Waar doet ze goed aan? "Je wilt je ouders ook geen verdriet doen, want ik heb heel fijne ouders. Je wilt niet dat ze zich schuldig gaan voelen, maar ergens zijn ze natuurlijk wél schuldig omdat ze het niet gezien hebben. Aan de andere kant had ik er ook voor gezorgd dat ze het niet zagen, dus dat was dan weer mijn eigen schuld. En zo raak je verstrikt in je eigen hoofd, je eigen gedachten. Daar hulp bij vragen is echt heel moeilijk."

Als Miranda achttien is zet zij zich over haar angst heen: ze besluit thuis te vertellen wat ze bijna tien jaar heeft moeten doorstaan. En zoals haar neef al voorspelde: er ontstaan problemen binnen de familie.

Verhaal vertellen

Twintig jaar therapie heeft ze nodig om het misbruik een plekje te geven. Dat zorgt er ook voor dat ze het verhaal kan vertellen, dat doet ze in de documentaire 'Niks aan de Hand'. De voormalig medewerkster van Centrum Seksueel Geweld Zwolle gaat op zoek naar vragen waar ze nog steeds geen antwoord op heeft, want hoe heeft dit allemaal kunnen gebeuren?

Daarom gaat ze in gesprek gaan met haar neef, de persoon die de ellende heeft aangericht. Ze wil zijn kant van het verhaal horen. Ze hoopt met de documentaire andere slachtoffers te helpen om hulp te zoeken.

"Neem jezelf serieus, kom voor jezelf op, zoek hulp als je dat kan en doe dat als je eraan toe bent. Als je het aankunt."

Bekijk hier de documentaire. En kijk hieronder de reportage die we met Miranda hebben gemaakt.

Het Centrum Seksueel Geweld is 24 uur per dag bereikbaar op het landelijke telefoonnummer 0800-0188