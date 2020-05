Heel PEC Zwolle levert deel salaris in vanwege coronacrisis

"Afgelopen week hebben we met de spelersraad gezeten", legt voorzitter Adriaan Visser uit. "De volgende dag zijn de spelers, na een Zoom-sessie onderling, met groen licht naar de directie gekomen."

Pelle Clement reageert namens de Spelersraad op het akkoord: "In deze tijden spreekt het voor zich dat ook wij als spelersgroep nu van ons moeten laten horen. We zitten met z’n allen in een situatie die niemand van te voren had voorzien."

Steun van supporters

"We hopen dat zoveel mogelijk supporters ons team volgend seizoen op wat voor manier dan ook komen ondersteunen", vervolgt Clement. "Het voelt niet goed om dat van hen te vragen, als je zelf geen geste hebt gedaan."

De beslissing van de club is in lijn met het advies van spelersvakbond VVCS en werkgeversorganisatie FBO. De belangenbehartigers in het Nederlandse betaald voetbal bereikten begin deze maand een akkoord over een collectieve salarisvermindering.