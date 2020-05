Megadeal voor Deventer IT-bedrijf Topicus: fusie en beursgang

Het nieuwe Topicus.com is zo ongeveer de grootste IT-dienstverlener van Nederland met een gezamenlijke jaaromzet van zo'n 500 miljoen euro en 4000 medewerkers.

TSS (Total Solutions Software) is eigendom van het Canadese Constellation Software, een miljardenbedrijf dat in Canada beursgenoteerd is. TSS is eigenlijk een verzameling van heel veel kleinere bedrijven in heel Europa met heel veel merken, waaronder betaalplatform 'Maestro'.

Sterke bedrijfscultuur

Topicus is in 2001 opgericht door 3 UT-studenten: Harry Romkema, Henk Jan Knol en Leo Essink. Het bedrijf is vooral actief in sectoren als onderwijs, de zorg, gemeenten en de financiële dienstverlening. Topicus staat bekend om de sterkte bedrijfscultuur.

Zo heeft het een eigen biermerk 'Gifkikker', en wordt er maandelijks een borrel met pizza's uit eigen oven op de binnenplaats van het hoofdkantoor gehouden.

Hoeveel TSS precies betaalt voor Topicus is niet bekendgemaakt, maar naar verluidt dus meer dan 200 miljoen euro. Het Canadese Constellation Software kocht TSS in 2013 voor 240 miljoen euro.

Miljard euro

TSS had toen veertienhonderd medewerkers en behaalde in 2012 een omzet van 174 miljoen euro. Topicus heeft nu zo'n 100 miljoen omzet en duizend medewerkers.

De eigenaren van Topicus worden betaald in cash geld en in een aandeel van 9 procent in het nieuwe bedrijf. Volgens het Financieele Dagblad zou het toekomstige Topicus.com meer dan een miljard euro waard zijn.