D-Day omwonenden 'probleemkanaal': wat mogen de gedupeerde huizenbezitters verwachten?

Het langverwachte rapport rond het 'probleemkanaal' Almelo-De Haandrik wordt morgen dan eindelijk gepresenteerd. Gedeputeerde Bert Boerman heeft intussen al laten weten dat de provincie sowieso de helpende hand zal bieden. Waar Overijssel in eerste instantie inzet op het oplossen van de oorzaak van het probleem. De cruciale vraag voor de gedupeerde huizenbezitter is echter vooral: hoe gaat het straks met de individuele schadegevallen?

De 'kanaalbewoners' hadden al maandenlang uitgekeken naar het rapport, maar vlak voordat het op 30 maart zou worden gepresenteerd, gooide de coronacrisis roet in het eten. Met enige vertraging wordt het rapport morgen alsnog gepresenteerd. Vanwege coronaregels niet tijdens een bewonersbijeenkomst, maar van afstand: live via een internetverbinding.

Probleemhuizen

Circa 320 gezinnen kampen met name sinds 2018 met grote problemen aan hun woningen. Zo is er sprake van verzakte huizen, scheuren in muren en ondergelopen kelders. De problemen spelen over een lengte van circa vijf kilometer ter hoogte van Vroomshoop, Daarlerveen, Geerdijk, Bergentheim en Beerzerveld. Sommige bewoners zijn hun huis zelfs ontvlucht omdat ze er zich niet meer veilig voelden.



Onderzoek

De ingenieursbureaus TNO en Deltares hebben de afgelopen maanden uitvoerig onderzoek gedaan of deze problemen worden veroorzaakt door eerdere baggerwerkzaamheden, uitgevoerd om het kanaal geschikt te maken voor zwaarder scheepvaartverkeer. Geen omwonende van het kanaal die daar eigenlijk nog aan twijfelt, maar op die prangende vraag volgt morgen eindelijk het antwoord.

Helpende hand provincie

Echter, ook wanneer er geen rechtstreeks verband bestaat tussen de baggerwerkzaamheden en de schade aan de huizen laat de provincie Overijssel de gedupeerde huizenbezitters niet in de kou staan. De provincie wil daar in dit stadium - vooruitlopend op de presentatie van het rapport - niet nader op ingaan, maar gedeputeerde Boerman heeft dit eerder al onomwonden laten weten tijdens een uitzending van Delta TV, een programma van het lokale zendstation Delta FM.

In de aanloop naar de presentatie van het rapport morgen heeft de provincie een radiostilte richting de media in gebouwd, maar vlak na het uitbreken van corona lichtte Boerman tegenover Delta FM een tipje van de sluier op.

Ondersteunen

Op de vraag van presentator Chris Walraven of de provincie ook in actie komt als er geen causaal verband kan worden aangetoond, antwoordt Boerman klip en klaar: "We kennen de oorzaak niet, maar hoe we de mensen gaan ondersteunen dat weet ik nog niet, maar dát we ze gaan ondersteunen staat buiten kijf."



Tekst gaat verder onder animatie



'Geen Groningse toestanden'

De provincie had in dit verband eerder al laten weten geen 'Groningse toestanden' te willen, daarbij refererend aan slepende rechtszaken in het aardwinningsgebied over de schuldvraag rond schade aan woningen. Gedeputeerde Boerman: "Die belofte staat. Als overheidshandelen leidt tot schade zal de overheid die moeten vergoeden."

De provincie Overijssel schiet het geld voor en zal dit later eventueel verhalen op een andere partij, mogelijk de aannemer die de klus heeft geklaard.

Individuele gevallen

Wat op voorhand al vaststaat, is dat tijdens de presentatie van het rapport morgen met name wordt ingegaan op de algemene oorzaak van de problemen en het oplossen ervan. Dat is primair het doel, pas daarna de individuele schadegevallen.

Want het individueel opknappen van huizen heeft immers weinig zin zolang de reden niet is verholpen. "Je kunt niet beginnen een brand te blussen als je niet weet waar die brand is", aldus gedeputeerde Boerman.





De provincie benadrukt dan ook dat de particuliere huizenbezitter morgen nog niet meteen te horen krijgt hoe het zit met de afwikkeling van die individuele schade. Dat gebeurt pas in een later stadium.



Eerst rapport afwachten

Als het om een eventuele regeling gaat rond individuele schades laat de gedeputeerde in dit stadium nog niet meteen het achterste van zijn tong zien. De provincie wil namelijk eerst het onderzoeksrapport afwachten.

Want de ingenieursbureaus mogen hun onderzoek intussen dan hebben afgerond, de onafhankelijke adviescommissie die de provincie in dit hoofdpijndossier moet adviseren is vooralsnog de enige die inzage heeft gehad in het rapport.



Boerman benadrukt dat hij de onderzoeksresultaten pas op hetzelfde moment te zien krijgt als de bewoners en andere betrokken partijen als gemeentebesturen en het waterschap. En dat is morgen.

De provincie gaat vervolgens samen met andere betrokken partijen als gemeenten en waterschap bepalen hoe de individuele hulp richting gedupeerde huizenbezitters er uit zal gaan zien en hoe het verder moet met de individuele schades.

Leidraad daarvoor vormen de aanbevelingen van de onafhankelijke adviescommissie.

Hoop voor gedupeerden

Hoewel de provincie al wel heeft laten weten nu zo snel mogelijk duidelijkheid te willen verschaffen, wordt het geduld van de gedupeerde huizenbezitters dus ook na vandaag andermaal op de proef gesteld. Al is er wel met name één uitspraak van Boerman die perspectief biedt. De gedeputeerde tegenover Delta TV: "Schade die er is moet vergoed worden. Linksom of rechtsom, we moeten zorgen dat dat geld er komt". Waarop presentator Walraven er Boerman fijntjes aan herinnerde dat diens uitspraken zijn opgenomen...