Dasje Wesepe

Veel hoogte- en dieptepunten uit het leven van dasje Wesepe zijn op foto’s en filmmateriaal vastgelegd. Van de vondst in het bos, de zoektocht naar haar broertje, de opvang, tot het uitzetten op een kunstburcht en haar leven in de natuur. Daarnaast komen in de documentaire mensen aan het woord die de das hebben gekend, verzorgd en meegemaakt. Wesepe is eigenlijk een heel gewone das, die net als haar soortgenoten gewoon haar best doet om te overleven. Tegelijk vertelt ze het verhaal over hoe ingewikkeld we in Nederland omgaan met natuur. Aan de ene kant doen we alles om de dieren te redden, aan de andere kant worden diersoorten net zo makkelijk weer uitgeroeid.

Van plaag tot bijna uitgestorven

De das kwam 100 jaar geleden algemeen voor, maar zijn leefwereld werd volgebouwd en er werd flink op de das gejaagd. In 1980 was de das zo goed als uitgestorven en waren er zover bekend nog twee bewoonde burchten. Dankzij een jachtverbod en beschermingsprogramma’s is de das weer terug in het Overijsselse landschap, maar de dieren hebben het niet makkelijk. De das is in verhouding het vaakst van alle wilde dieren verkeersslachtoffer. Gemiddeld wordt een das in Nederland niet ouder van 4 jaar, terwijl de dieren makkelijk 20 zouden kunnen worden.

De documentaire ‘Het tragische leven van dasje Wesepe’ zie je zaterdag 23 juli bij TV Oost om 17.10 uur. De documentaire wordt elk uur herhaald.