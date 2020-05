Hemelvaart 'redelijk tot goed' voor Overijsselse campings; vooral veel campers

Wisselende geluiden over de bezetting tijdens Hemelvaart bij de campings in Overijssel. "We zaten vol", zegt eigenaar Bert Eiland van camping De Kuiperberg in Ootmarsum glunderend. "Wij hadden naar omstandigheden een redelijke bezetting van 55 procent, maar het was lang niet zo druk als anders met Hemelvaart", aldus bedrijfsleider René Horsman van De Koeksebelt in Ommen.

"Het eerste goede weekend van het jaar", zo bestempelt eigenaar Eiland van De Kuiperberg in Ootmarsum de hemelvaartdagen in coronatijd. "Het was heel druk en tegelijkertijd heel rustig op de camping. Mensen bleven vooral bij tent, camper of caravan. Er was veel minder geroezemoes en gepraat op allerlei plekken. En er waren vooral heel veel campers. Ik telde maar één tent, wel met eigen sanitair natuurlijk."

Blij met gasten

Bij Eiland is optimisme troef voor de komende periode, ondanks de sluiting van de sanitairgebouwen die nog tot 1 juli duurt. Voor het komende pinksterweekeinde heeft hij ook al heel veel boekingen binnen, net als voor de zomerperiode in juli en augustus. "Het is ook wat ik hoor van andere campings in Twente. Ik vind dat we echt blij kunnen zijn met zoveel gasten. Het blijkt dat mensen er gewoon op uit willen. De eerste helft van het seizoen is verloren gegaan, maar de nog komende helft maakt een deel weer goed."

Het sanitair op camping De Kuiperberg is inmiddels volledig gereed om onder coronavoorwaarden open te gaan. En dat geldt ook voor camping De Koeksebelt aan de boorden van de Vecht bij Ommen. Bedrijfsleider Horsman: "Wij zijn helemaal klaar voor de anderhalvemetersamenleving. In de sanitaire gebouwen bijvoorbeeld wordt anderhalve meter gewaarborgd door om en om ruimtes dicht te houden. Er zijn buiten heetwaterpunten, zodat mensen niet in het gebouw hoeven af te wassen en er wordt continu schoongemaakt."

Sanitair testen

Horsman is na de 'zwarte maanden' die achter ons liggen klaar voor de opening van het sanitair en een grotere toestroom van campinggasten. "Wij hopen dat het sanitair alsnog op 1 juni open mag en dat we dan toestemming krijgen om het te testen. Dat kan nu niet. Pas als we dat goed gedaan hebben, weten we of een bezettingsgraad van honderd procent haalbaar is. Eerst oefenen dus."