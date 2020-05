Neo Rauch; de Messi onder de kunstenaars

Neo Rauch is de Messi onder de kunstenaars. Omdat hij zo ontzettend getalenteerd is, door Amerikaanse kunstverzamelaars ingegeven, min of meer door hen ontdekt. Niet dat je dat aan de uiterst bescheiden en rustige Rauch ziet. Een superster in Zwolle, bij De Fundatie.

Een harde werker zie je, die precies weet waarom hij schildert: een kunstwerk gebeurt, je kunt het niet willen, paardenbloemen kun je ook niet kweken. De liefde van verzamelaars voor zijn enorme werken, vaak groter dan twee bij twee meter, met taferelen met mensen gaf zijn werk vleugels eind jaren negentig. Mensen die twee eeuwen geleden hadden kunnen leven, maar ook nu. Taferelen die je in je dromen ziet, als je ze kunt herinneren als je wakker wordt. Uiterst werkelijk toen je ze droomde, maar onuitlegbaar als je ze wilt vertellen.

'Het heeft even geduurd', zegt Ralph Keuning, 'voor we groot genoeg waren om een kunstenaar als Neo Rauch te kunnen omarmen!' De Fundatie kocht vorig jaar Gewitterfront. Een aankoop waar Ralph Keuning, directeur van De Fundatie zeer gelukkig mee is. Neo Rauch is in 1960 geboren uit een liefde tussen twee kunststudenten van 19 en 21 jaar oud die ook aan de Hochschole in Leipzig studeerden. Ze kwamen om bij een treinongeluk toen Neo enkele weken oud was. Hij groeide op bij zijn opa en oma in Aschersleben, onder de rook van Leipzig. Leipzig, oude Europese grond, maar ook opgegroeid in Oost-Duitsland, in wezen heel beschermd. Ver van de rest van de wereld. Dat veranderde toen de muur viel en hij via Amerikaanse verzamelaars in New York uitgenodigd werd.

Je ruikt de nieuwigheid van sommige werken, olieverf heeft tientallen jaren nodig om goed te drogen. Bij Neo Rauch worden ze onder zijn handen verkocht. Als men kon, nog voor ze geschilderd waren. Maar voor Rauch werkt het anders. Hij schildert pas als hij inspiratie heeft, als beelden uit zijn hoofd tot hem komen. Dromen, visioenen. Hij werkt hard en gefocust. Op zijn fiets naar zijn atelier en dan gewoon aan de bak. Als de inspiratie niet komt, wacht hij, denkt hij, zit hij stil, mediteert. Soms ontstaat er een kleine compositie op een ansichtkaart, dan weer gaat hij staan en begint. Gewoon, in een hoek. Het is of hij schaakt tegen zichzelf, eerst aan het de ene kant van het bord, dan weer aan de andere, maar zonder na te mogen denken, dan weer vanuit het hoofd, dan weer vanuit het hart.

