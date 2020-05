Go Ahead Eagles strikt middenvelder Jay Idzes van FC Eindhoven, Sam Beukema verlengt

Go Ahead Eagles heeft zich versterkt met Jay Idzes. De 19-jarige middenvelder komt over van FC Eindhoven en tekent, onder voorbehoud van een medische keuring, voor drie jaar.

De presentatie van de speler werd bekendgemaakt in een speciale tv-uitzending van de club: KowetKijken XXL. "De lijn die ik bij FC Eindhoven heb opgepakt, wil ik bij Go Ahead Eagles doortrekken. Op termijn wil ik de stap naar de Eredivisie zetten. Het liefst mét Go Ahead Eagles, dat zou echt tof zijn. De ambitie en visie van de club en het persoonlijke plan wat ze met mij hebben, spreken me aan", zegt Idzes.

Alles geven op het veld

De middenvelder over zijn kwaliteiten: "Alles geven op het veld, alles eruit halen wat erin zit. Zo probeer ik ook in het leven te staan. Verder ben ik redelijk balvast en beschik ik over een goed voetbalinzicht. Maar er zijn ook nog genoeg schoonheidsfoutjes die uit mijn spel moeten en er zijn nog genoeg punten die bijgeschaafd kunnen worden. Zo is bijvoorbeeld een van mijn doelstellingen om als controlerende middenvelder ook af en toe een doelpuntje mee te pikken."

Potentie

Technisch manager Paul Bosvelt is blij met de komst van Idzes: "Een jonge speler, die voor zijn leeftijd een heel volwassen indruk maakt en al behoorlijk wat wedstrijden in het betaald voetbal achter zijn naam heeft staan. Jay is een technisch en inzichtelijk goede speler, waar volgens ons nog meer potentie in zit. Wij hopen dat hij zich bij Go Ahead Eagles verder kan ontwikkelen om die stappen te maken." Idzes is na Luuk Brouwer de tweede aanwinst van de Deventer club voor komend seizoen.

Beukema verlengt

Later in de uitzending kwam er nog meer nieuws uit Deventer. Verdediger Sam Beukema verlengde in de uitzending zijn contract bij Go Ahead. Hij had nog een éénjarig contract, maar ligt nu tot medio 2023 vast. "Uit deze verlenging spreekt veel waardering en vertrouwen. Het is nu natuurlijk een rare tijd, waarin we vooral bezig zijn met fit blijven. Ik heb dan ook ontzettend veel zin in het nieuwe seizoen, om daarin met mijn medespelers, de staf en de supporters te gaan vlammen", aldus Beukema.