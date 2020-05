Onderzoek naar groot aantal coronaslachtoffers Rijssen

De GGD is een onderzoek begonnen naar het grote aantal coronaslachtoffers in Rijssen. In fusiegemeente Rijssen-Holten zijn nu in totaal negentien personen aan de ziekte bezweken, maar het overgrote deel daarvan is afkomstig uit Rijssen. Onderzoek moet nu uitwijzen waarom juist Rijssen zo'n relatief grote brandhaard vormt voor het gevreesde virus.

Burgemeester Arco Hofland zegt dat het hem zorgen baart dat corona juist in Rijssen zo ongenadig hard huishoudt: "Vooral ook omdat het aantal besmettingen maar blijft oplopen."

Rijssen-Holten staat volgens de RIVM-cijfers op de derde plek als het gaat om de dichtheid van besmettingen in Overijssel. Na het zwaar getroffen Zwartewaterland (Hasselt) en Kampen, maar nog ver boven grote steden als Zwolle en Enschede.

Analyse

Volgens de burgemeester is de GGD nu een analyse begonnen om na te kunnen gaan waarom juist Rijssen zo hard wordt getroffen. "We hebben hier in Rijssen-Holten in totaal negentien sterfgevallen. In totaal 90 tot 95 procent daarvan woont in Rijssen. Holten vormt echt een minderheid." De meeste slachtoffers vallen volgens de burgemeester te betreuren in verzorgings- en verpleeghuizen. Deze tehuizen kennen volgens Hofland een eigen deurbeleid ten aanzien van bezoekers.

Geen tweede Hasselt

Volgens Hofland is er overigens geen parallel met Hasselt, het stadje in de kop van Overijssel waar corona eveneens keihard toesloeg. Hasselt was een van de zwaarst getroffen gemeenten boven de grote rivieren. Hier kon het virus juist z'n gang gaan vanwege de kleine hechte gemeenschap met een sterk christelijke signatuur. Waarbij de kerkelijke gemeenschap en het zangkoor zich tot een van de voornaamste besmettingshaarden ontpopten.

Keurige kerken

"Dat is hier niet aan de orde", aldus Hofland. "Sterker, de kerken hebben zich van begin af aan heel keurig aan de noodverordening gehouden. Zo zijn er kerkdiensten waar er slechts vier, vijf mensen in een kerk zitten, waarbij de dienst via internet wordt uitgezonden. Hoe de kerken hiermee omgaan, ben ik juist zeer tevreden over."

Het onderzoek van de GGD moet nu antwoord geven op de vraag waarom er in Rijssen zoveel mensen aan corona overlijden. Onduidelijk is hoe lang het onderzoek in beslag zal nemen.