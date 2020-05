De Overijsselse pretparken zijn na de 'coronasluiting' weer open

Taman Indonesia

Voor de enige Overijsselse dierentuin reizen we naar Kallenkote af. Daar zit Taman Indonesia, een kleine dierentuin. Marlisa Wareman, eigenaar van de dierentuin: "Het is wat onwennig. We mogen geen drinken inschenken voor de gasten, de terrasjes blijven leeg en we doen geen diervoedershows."

Daarnaast is door het hele park een eenrichtingslooproute uitgezet en wordt er met bamboestokken de anderhalve meter afstand in acht genomen.

Met een bamboestok afstand houden (Foto: RTV Oost)

Taman Indonesia verwacht zo'n 50.000 tot 75.000 euro te zijn misgelopen, maar hoopt dat die schade later deze zomer enigszins wordt weggepoetst.

Flierefluiter

Kinderpark De Flierefluiter in Raalte heeft één groot voordeel: ze richten zich op kinderen. Kinderen tot 12 jaar mogen 'gewoon' met elkaar in aanraking komen en hoeven zich niet aan de anderhalvemeterregel te houden.

De maatregelen die het kinderpark neemt, zijn dus vooral op ouders gericht. Zo zijn de tafeltjes, waaraan de ouders wachten terwijl hun kroost uitraast op het speelpark, zijn anderhalve meter uit elkaar gezet. De horeca is nog tot 1 juni gesloten.

Flierefluiter in Raalte weer open (Foto: RTV Oost)

Op Hemelvaartsdag verwelkomt De Flierefluiter normaal gesproken duizend tot twaalfhonderd mensen, dit jaar waren dat er 250. Er mogen onder de huidige coronaregelgeving vijfhonderd mensen naar binnen.

De Waarbeek

Bij attractiepark De Waarbeek in Hengelo pakken ze het rustig aan. Ze krikken het maximale aantal bezoekers langzamerhand omhoog. "We begonnen woensdag met honderd mensen, donderdag waren het er tweehonderd en vrijdag driehonderd. Die mensen vind je hier niet terug op het terrein", vertelt eigenaar Kevin Moespot. De Waarbeek wil op deze manier kijken wat qua maatregelen wel en niet werkt.

Ook bij De Waarbeek is het eenrichtingsverkeer. Pijlen en het personeel wijzen de gasten erop. Bij de smalle ingang wordt de inkomende en uitkomende bezoekersstroom van elkaar gescheiden met een groot 'coronascherm'. "Eigenlijk is het gewoon een transparant tafelzeil", biecht Moespot op. "Tweehonderd meter hebben we gekocht, zo komen de bezoekers bij de smalle gedeelten niet met elkaar in aanraking."

Momenteel kost de opening Moespot alleen maar geld. "Er loopt nu tien procent van onze capaciteit in het park. We proberen het aantal bezoekers te verhogen om het toch nog kostendekkend te krijgen, maar we willen open voor onze bezoekers."

Avonturenpark Hellendoorn

Nadat het Avonturenpark afgelopen zondag en dinsdag had proefgedraaid mocht het park van de gemeente op Hemelvaartsdag open. "Normaal gesproken is Hemelvaartsdag de drukste dag van het jaar maar dat was dit jaar heel anders. Deze dagen heb je bijna een privépretpark toto je beschikking, zo rustig is het", zegt woordvoerder René Peul van het attractiepark.

Naast de bekende looproutes worden de handgrepen van de attracties na elke rit gereinigd. "Verder vragen we de bezoekers ook hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Daarvoor hebben we extra hygiënezuilen geplaatst in het park waar je je handen kunt wassen", zegt Peul.

Waszuilen in Avonturenpark Hellendoorn (Foto: RTV Oost)

Het Avonturenpark hanteert een online-ticket systeem. Dat betekent dat er alleen online kaarten verkocht worden. Op dit moment draait het park op ongeveer tien procent van de capaciteit. "Dit gaan we de komende tijd langzaam verhogen", zegt René Peul.

Looproute in Avonturenpark Hellendoorn (Foto: RTV Oost)