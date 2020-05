De Oosttribune in het kort: "Wormuth is heel erg bang dat hij in zijn derde jaar niet kan oogsten"

Ze hadden het onder meer over het mogelijke vertrek van Frank Wormuth bij Heracles Almelo, de nieuwe technisch directeur van FC Twente, Etiënne Reijnen sprak via Skype over zijn beslissing om te stoppen met voetballen en de mannen hadden het over Kowet Kijken XXL in Deventer.

Heb je de uitzending gemist? In de video bij dit bericht zie je de hoogtepunten in zo'n acht minuten. De hele uitzending is te bekijken via de Facebookpagina van RTV Oost Sport.