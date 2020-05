Vragen in Provinciale Staten over problemen die de NAM heeft met buizenvretende bacterie

De moeilijkheden die de NAM heeft met een buizenvretende bacterie in Rossum leiden tot vragen in Provinciale Staten. De NAM worstelt met problemen bij de injectielocatie van afvalwater aan de Tramweg in Rossum. Door corrosie zijn leidingen en flensverbindingen op de locatie mogelijk onbetrouwbaar geworden. CDA Overijssel wil dat de NAM een 'keiharde HALT' wordt toegeroepen.

CDA-Statenlid Bouwien Rutten wil weten of het provinciebestuur door de NAM op de hoogte is gesteld van de problemen.

Op veel winlocaties, maar ook op plekken waar chemisch vervuild afvalwater terug in de bodem wordt gepompt, hebben oliemaatschappijen te maken met de verwoestende werking van sulfaatreducerende bacteriën. Die bacteriën gedijen goed in de warme omstandigheden en bij stilstaand water in verbindingen in het leidingwerk.

Wanddikte

Het afvalwater in de leidingen bevat naast diverse chemicaliën ook een behoorlijk hoog gehalte aan zwavel of zwavelverbindingen. De bacteriën leven op die sulfaten en vreten zich vast in de wand van leidingen, waardoor de wanddikte plaatselijk ernstig is afgenomen. Hoe dunner de wanddikte van de buizen, hoe groter de kans op lekkage van oliën en chemicaliën in de bodem.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij probeerde met een speciale coating de flensverbindingen en buizen van die putten inwendig te beschermen tegen verdere aantasting. In rapporten van voorgaande jaren is te zien dat de wanddikte van sommige putbuizen diep in de bodem al met de helft is geslonken.

Wie is verantwoordelijk?

Rutten wil van het provinciebestuur weten wat zij ervan vindt dat de NAM de buizenvretende bacterie niet onder controle krijgt, wat de gevolgen zijn voor de lange termijn en wie verantwoordelijk is voor de gevolgen.

Het CDA in Provinciale Staten denkt dat lekkage een realistische mogelijkheid is en vindt de afvalwaterinjecties in Twente een gevaar voor het milieu en de volksgezondheid. De partij wil van het provinciebestuur weten hoe zij hier tegenaan kijkt. "Is het college het eens met het CDA dat de NAM hier een keiharde HALT toegeroepen moet worden en dat niet langer zo kan doorgaan?"