Kermisexploitanten krijgen kansen in Deventer: "Lichtpuntje in donkere tijden"

"Dit is prachtig, een heel mooi, creatief initiatief", zegt de Deventer volkszanger Jaman. Hij komt met zijn zoontje in een bestelbus een frietje scoren in de kersverse snack-drive-in van de Deventer kermisfamilie Van Hezik. "Van de nood een deugd maken, zeggen ze dan."

Van Hezik zit met zijn snackwagen al vanaf half maart op slot. De Deventer Paaskermis zou de knallende opening van het seizoen zijn, met nieuwe snackkar. Maar voorlopig blijven alle kermissen in deze coronatijd dicht. "Dus is het heel fijn dat we zo'n meedenkende gemeente hebben. Daardoor kunnen we nu hier op het Evenemententerrein in Deventer-Noord staan", zegt Etiënne van Hezik.

Trouwe klantengroep

Een houten poort van een Duits dorpje, een poffertjeshuisje van het Vrijthof in Maastricht en de gloednieuwe snackwagen vormen het drive-in-park. De voertuigen passeren stapvoets. Raampje open en bestellen, betalen, rustig doorrijden en tenslotte de snacks meenemen. "Die rijden we op een kar naar de automobilist toe", zegt Etiënne van Hezik. "En het loopt goed, de mensen reageren enthousiast en komen overal vandaan. Het is onder meer een heel trouwe klantengroep die ons een hart onder de riem komt steken."

Voor de Van Heziks betekent het weer een inkomstenbron in deze barre tijden. En de gemeente Deventer kijkt of er ook voor andere kleinschalige kermisattracties een plek in de stad te vinden is. "Een plek waar niet teveel mensen samenkomen", aldus woordvoerder Maarten Jan Stuurman.

Goed voor de stembanden

"Een lichtpuntje in barre tijden? Zoals het er nu uitziet wel", besluit Etiënne van Hezik, die hoopt dat haar familie ook na juni nog op het terrein mag blijven staan. En zanger Jaman? Die gaat er weer vandoor met twee frietjes en twee frikadellen speciaal. "Goed voor de stembanden en voor mijn buik."