Aanvoerder Bram van Polen tekent bij en gaat voor veertiende seizoen bij PEC Zwolle

"Juist nu is het voor mij ontzettend belangrijk om bij te tekenen", aldus Van Polen. "Allereerst wil ik mijn carrière niet op deze manier afsluiten. Aan het begin van het voorbije seizoen was ik herstellende van een schouderblessure, daarna raakte ik opnieuw geblesseerd. Uiteindelijk was ik goed en wel fit en werd de competitie abrupt afgebroken en later stopgezet. Maar dat is niet de hoofdreden. Ik heb ook echt nog de wil om met PEC Zwolle in de Eredivisie te blijven voetballen."

Boegbeeld en uithangbord

Technisch manager Mike Willems van PEC Zwolle is blij dat Van Polen heeft verlengd: "Op spelers als Bram moet een club zuinig zijn. Hij is een boegbeeld en uithangbord van PEC Zwolle. In al die jaren heeft hij zijn meerwaarde binnen en buiten de lijnen van het veld laten zien. Het is niet voor niets dat hij afgelopen seizoen, ook toen hij nog geblesseerd was, rondom wedstrijden in de kleedkamer aanwezig was. Hij is door de wol geverfd, heeft alles wel zo’n beetje meegemaakt in zijn loopbaan, is topfit en ook gewoon nog steeds een hele betrouwbare verdediger in de Eredivisie. Ik ben dan ook ontzettend blij dat Bram ook volgend jaar, voor het veertiende jaar op rij, voorop gaat in de strijd."

Van Polen is afkomstig uit de jeugdopleiding van Vitesse, maar voetbalt al sinds 2007 in de provinciehoofdstad. Eerder dit jaar werd de verdediger de speler met de meeste eredivisiewedstrijden in het shirt van PEC Zwolle.

"Club samen sterk houden"

De contractverlenging werd zaterdag bekendgemaakt in een filmpje op social media, waarin Van Polen de wens uitspreekt dat ook supporters hun seizoenskaart verlengen. "Ik kan en ik wil niet in andermans portemonnee kijken, maar wat zou het mooi zijn als we samen de club sterk kunnen houden", aldus de captain.