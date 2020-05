Partij voor de Toekomst wil ook lokaal opkomen voor ouderen in Overijssel

De Partij voor de Toekomst wil ook op lokaal niveau opkomen voor de belangen van ouderen. "Ik sluit niet uit dat wij al in 2022 in een aantal grote plaatsen als Zwolle en Enschede mee gaan doen aan verkiezingen", zegt Statenlid Fred Kerkhof uit Tuk. "Belangrijk hiervoor is het resultaat bij de komende Tweede Kamerverkiezingen, volgend jaar."

De nieuwe partij is begin deze maand ontstaan vanwege een ruzie binnen 50Plus. Boegbeeld Henk Krol vertrok en richtte de Partij voor de Toekomst op. Fred Kerkhof, loyaal aan Henk Krol, is hem gevolgd. "Ik had geen problemen met 50Plus maar wel met aantal mensen binnen die partij."

Nu nog bestaat de Partij voor de Toekomst in Overijssel uit een klein team van mensen rond Kerkhof. "Het is allemaal nog vrij vers. Zodra wij weten wie er in Overijssel belangstelling voor onze partij heeft getoond, ga ik die actief benaderen", zei hij in het programma Groot Onderhoud op Radio Oost.

Landjepik

50Plus is lokaal alleen vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Hardenberg, maar in Enschede, Deventer, Zwolle en Oldenzaal zijn er afdelingen in oprichting. Kerkhof gaat deze 50Plussers niet actief benaderen om over te stappen. "Dat is niet mijn stijl. Ik doe niet aan landjepik bij 50Plus. Mensen moet zich zelf melden."

Oprichter Henk Krol zei in het programma veel steunbetuigingen te hebben gekregen na de oprichting van de nieuwe partij. "Er hebben vijfduizend mensen belangstelling getoond. Dat is ongekend en hartverwarmend." Dat de nieuwe partij in de peilingen vooralsnog niet verder komt dan één zetel wijt Krol aan de manier van vraagstelling.

Internet

Het partijprogramma van 50Plus zal door de Partij voor de Toekomst bijna ongewijzigd worden overgenomen. Wel zal de structuur anders zijn, om traditionele ruzies binnen ouderenpartijen te voorkomen. De Partij voor de Toekomst wordt geen 'klassieke politieke partij' met regionale en lokale afdelingen.

"Belangrijke zaken worden via internet voorgelegd aan de leden", zegt Krol. "Dat is de mooiste vorm van democratie. Op die manier zijn wij echt volksvertegenwoordigers."

Het gehele interview is hier of via de podcast terug te luisteren.