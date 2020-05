Familiefeestje? Drie bekeurde drankrijders Haaksbergen blijken familie van elkaar

Wat begon als ongeval, mondde gisteravond uit in een soort familiereünie in Haaksbergen. Nadat een dronken automobilist over de kop was geslagen op de N18, kwam zijn dronken zwager hem ophalen. Toen even later ook de dronken vader met een scooter over de N-weg reed, was de reünie compleet. Het werd een duur feestje.