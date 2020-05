Brand bij autozaak in De Lutte is onder controle

De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Naar verwachting zal dat nog uren duren.

Grote rookwolk

Al vanaf het begin van de brand was er een vanaf grote afstand is een grote zwarte rookwolk te zien. "De vlammen gaan behoorlijk hoog. Het ziet er allemaal heftig uit", zag verslaggever Jauke Boerdam ter plaatse.

Het vuur ontstond vlak na 13.00 uur. Twee uur later was het vuur nog niet onder controle en was de brandweer bang dat het vuur zou overslaan. 'We zetten ons in om uitbreiding op het sloopterrein en overslag naar gebouwen te voorkomen. De rook wordt minder, maar blijft gevaarlijk', schreef de brandweer op Twitter.

Er waren af en toe knallen te horen. Het is nog onbekend wat er ontploft.

De brandweer zei eerder vandaag dat de oorzaak van de brand nog onbekend is:



De brandweer denkt nog wel een tijdje bezig te zijn met nablussen. Daarvoor wordt water gehaald uit een vijver bij de wijk Luttermolenveld. Door de waterslangen die op straat lagen, konden auto's korte tijd de wijk niet in of uit. Daarom heeft de brandweer slangenbruggen geplaatst, zodat auto's over de slangen kunnen rijden.

Ramen en deuren sluiten

De brandweer riep omwonenden op om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. 'Bij de brand in De Lutte komt veel rook vrij. Rook is altijd gevaarlijk. Blijf uit de rook', schrijft de brandweer op Twitter. 'Geef hulpdiensten de ruimte. Kom niet kijken!! Blijf thuis.' Ook nu de brand onder controle is, kan er volgens de brandweer nog rookoverlast zijn.

De rook trekt richting Duitsland, volgens de brandweer ook over een aantal campings. Daar werden metingen gedaan om te kijken welke stoffen er in de rook zitten.

De brand veroorzaakt enorme donkere wolken: