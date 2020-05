Primeur? Sportschool Hengelo verhuist apparatuur naar grote tent en gaat weer open

Na weken overleg is het Lucien Hoek van Club Life gelukt om een vergunning te krijgen van de veiligheidsregio Twente. De sportschool kan dankzij een enorme tent maandag weer bijna volledig open. "Vorige week dinsdag zijn professionele bouwers begonnen met het opzetten van de 1800 vierkante meter grote tent, dit weekend verhuizen alle cardio-fitness en krachttoestellen.

De tent is eigendom van een Zwols verhuurbedrijf en heeft tijdens carnaval nog in Albergen gestaan. "Eigenlijk moet ik overkapping zeggen want tijdens de openingsuren moeten de zijkanten eruit vanwege ventilatie. Is de sportschool gesloten, mogen de zijkanten er weer in."

Kosten

Hoek heeft een nette deal kunnen maken met de tentbouwer wiens handel ook is ingezakt. "We helpen elkaar, maar natuurlijk kost het me veel geld. Wachten tot 1 september nog veel meer, dus dat was geen optie." Leden waren de afgelopen maanden niet verplicht om de contributie te betalen. "Het meest trots ben ik dat de leden weer kunnen sporten."

Besluit

Het wordt een spannende week voor sportscholen. Blijft 1 september gehandhaafd of worden de corona maatregelen versoepeld, zoals veel sportscholen graag willen. Hoek wilde daar niet op wachten en trekt z'n eigen plan. "Mochten de regels al worden versoepeld, dan nog denk ik dat er maar een handjevol mensen tegelijk mag sporten. Dat zet voor mij geen zoden aan de dijk. Dankzij de overkapping hebben we genoeg ruimte om vanaf honderdvijftig mensen tegelijk te laten sporten."

De tijdelijke sportschool heeft twee ingangen, een voor groepslessen en een voor individueel sporten. De leden mogen geen gebruik maken van de kleedruimtes en toiletten. Bij binnenkomst en bij het weggaan moeten ze de handen desinfecteren. "Na gebruik verwachten we dat mensen zelf de toestellen ontsmetten. Tussen 11.00 en 13.00 kunnen mensen uit de risicogroep sporten."

Primeur?

Als maandag de sportschool weer opengaat heeft Club Life mogelijk een primeur. "Waarschijnlijk zijn wij de eerste sportschool in Nederland die weer volledig open gaat. Er zijn sportscholen die spinningsfietsen en drukbanken buiten zetten en 's avonds weer naar binnen, maar de schaal waarop wij het aanpakken is mede dankzij een aantal lokale ondernemers echt bijzonder."

Blije sporters

Vorige week poste Hoek zijn plannen op de Facebook pagina van de sportschool. "Ik heb zulke mooie reacties gehad en iedereen was positief en enthousiast. Het sterkte mij in de overtuiging dat we de juiste beslissing hebben genomen."