Oudste seizoenskaarthouder (85) van PEC Zwolle blijft club trouw en verlengt

Of het nou Z.A.C, de Zwolsche Boys of PEC was, vanaf zijn tiende ging Alois altijd al met zijn familie naar de voetbal. En dat is nu niet anders. "Ik ga met mijn zoon en kleinzoon naar het stadion. We zitten bij elkaar en dat is hartstikke mooi. We zijn liefhebbers."

Als ze thuis spelen en het niet te koud is, dan gaat de 85-jarige naar het stadion toe. "Ook bij de oefenwedstrijden zijn we erbij. Dat is veel mooier dan thuis voor de televisie kijken. De sfeer in het stadion is gewoon hartstikke leuk, en vooral als ze winnen. Dan gaat het hele stadion mee."

Adriaan Visser stond op de stoep bij Alois om cadeaus te overhandigen (Foto: Jerry Wessel)

Favorieten Op dit moment is Bram van Polen één van zijn favoriete spelers. Maar de spelers van vroeger vergeet hij ook niet. "Peter van der Hengst maakte veel doelpuntjes. Harry van de Vegte was een hele goeie, maar hij dronk te veel. Anders had hij zo voor het Nederlands team kunnen gaan. En ja, Jan Doorneweert, die linksbuiten was een hele goeie." Verschillende wedstrijden zijn hem ook bijgebleven. Vorig jaar Utrecht thuis bijvoorbeeld. "We stonden al een paar goals achter en iedereen liep al weg. Toen begon het opeens te lopen en scoorden we de 3-2, en toen 3-3. Mensen kwamen weer terug de trap op en toen viel ook nog eens de 4-3. Dat was echt geweldig!" Blijven steunen En nu, op z'n 85e is Alois de oudste seizoenskaarthouder. Voorzitter Adriaan Visser en technisch directeur Mike Willems kwamen langs om hem sjaaltjes en een bal te overhandigen. Zo lang het kan, wil hij blijven komen. Ook tijdens de coronacrisis, waarbij er komend seizoen zeker een deel zonder publiek wordt gespeeld, doet hij niet moeilijk. "Ik hoef mijn geld niet terug. Het is een beroerde tijd voor de clubs. Daarom blijf ik ze steunen. Zolang ik kan." Duizend seizoenkaarten verkocht

Vandaag was de eerste dag dat PEC-supporters een seizoenkaart voor volgend seizoen konden kopen. Ondanks alle onzekerheid zette de club een record neer. Er gingen duizend jaarkaarten over de toonbank. Nog nooit verkocht de club er zoveel op de eerste dag. PEC Zwolle @PECZwolle Ongekend! De mijlpaal van 1000 (!) seizoenkaarthouders is inmiddels gepasseerd. En we gaan door! Aan alle verlengers; onwijs bedankt! #peczwolle #desespereertnimmer #samenpeczwolle 12:29 - 23 mei. 2020 Andere Tweets van PEC Zwolle bekijken