Zo zien vele tientallen afgebrande sloopauto's in De Lutte eruit na brand bij autobedrijf

De brand ontstond vanmiddag op Op een buitenterrein met sloopauto’s bij het autobedrijf in De Lutte. Door de hevige rookontwikkeling kwamen er veel meldingen binnen. Het was al snel duidelijk dat er veel bluswater nodig was, blikt de brandweer Twente terug op de brand. Dit bluswater werd over een grote afstand uit een vijver aangevoerd.

Belangrijkste doel van de brandweer was verdere uitbreiding op het sloopterrein en overslag naar naastliggende gebouwen te voorkomen. Dit is met grote inspanning en veel materieel gelukt, aldus de brandweer. Er zijn geen personen gewond geraakt.

De rook was tot in de verre omgeving te zien en trok in de richting van natuurgebied Lutterzand en Duitsland. In die omgeving zijn metingen verricht om te kijken of er te hoge concentraties gevaarlijke stoffen in de rook zaten.

Ontruiming van de omgeving was niet nodig. Wel is het advies gegeven om ramen en deuren gesloten te houden en uit de rook te blijven en zijn de afritten van de A1 en enkele wegen tijdelijk afgesloten.

Bij het bestrijden van de brand is gebruik gemaakt van drone “Argus”. De drone kon een goed beeld van de brandhaarden geven, meldt de brandweer.