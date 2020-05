Geen feestgebed in lege Overijselse moskeeën na ramadan: "Een groot gemis"

De ramadan is ook in onze provincie voorbij. Maar in de moskeeën in Deventer, Enschede, Almelo en andere plaatsen is er vandaag geen traditioneel feestgebed. En het afsluitende Suikerfeest wordt in deze coronatijd vooral in huiselijke kring gevierd.

"Heel raar", zegt voorzitter Sergül Türkeri van de Yunus Emre Moskee in Almelo. "Geen gezamenlijk feestgebed na de ramadan is als Kerstmis vieren zonder familie. Laten we hopen dat deze tijd snel voorbij gaat. Het niet kunnen samenzijn is een groot gemis."

Imam belt oudere moslims

Türkeri viert het Suikerfeest vandaag net als de meeste andere Overijsselse moslims vooral met het eigen gezin. "De rol van de moskee? De imam zal vanochtend de mensen toespreken via social media en hun een fijn Suikerfeest wensen. Maar daarbij ook wijzen op de coronamaatregelen die nog steeds gelden. De oudere moslims worden door de imam en bestuursleden gebeld. Zij krijgen op die manier ook steun en advies."

Caner Mert is één van die Almelose moslims die vandaag niet naar de moskee komt. "Ik vier het Suikerfeest met mijn vader en mijn moeder. Anders gingen we altijd op bezoek bij familie en vrienden, dat doen we dit jaar niet." Mert deed volop mee aan de voorbije vastenperiode en maakte daarvoor een vlog die op de website van RTV Oost werd geplaatst. Zaterdagmiddag deed hij samen met zijn vader boodschappen in een Turkse supermarkt in Hengelo. "Voor een feestelijke maaltijd. Mijn vader is dol op kebab, dat kun je wel aan zijn buik zien", lacht hij.

Volgend jaar weer samen

Net als Sergül Türkeri hoopt Caner Mert dat deze coronatijd snel voorbij zal zijn. Türkeri kijkt nu al verlangend uit naar een volgende ramadan en Suikerfeest met alle moslims samen. "Er is nu veel eenzaamheid. Vooral de laatste dagen krijgen we veel telefoontjes van oudere mensen die vragen of de moskee open is. De moskee is niet alleen een gebedsruimte, maar ook een ontmoetingsplek. Laten we de ramadan en het Suikerfeest volgend jaar weer met elkaar beleven."