Politiek eist opheldering over 'frauduleuze' aanbesteding Keolis: "Hoe kunnen we zo genaaid zijn?"

Het CDA stelt Kamervragen en de PVV in Overijssel wil een spoeddebat over de kwestie.

De vermeende fraude zit 'm in de zogenoemde side letters die onderdeel waren van het contract met de Chinese busproducenten. In deze geheime documenten staat dat er geen boetes of rechtszaken volgen als de producenten te laat leveren.

'VDL buitenspel gezet'

Ondertussen werd industrieconcern VDL, met onder meer vestigingen in Almelo en Hengelo, gepasseerd door Keolis. VDL zou namelijk niet op tijd kunnen leveren. Opmerkelijk, omdat de garanties die de Chinese bouwers wél geven, worden ondermijnd door de side letters.

"Misschien heeft de verkeerde partij gewonnen", zegt CDA-Kamerlid Hilde Palland. "China beschermt haar bedrijven, wij moeten ook waakzaam zijn. Onze bedrijven moeten een eerlijke kans krijgen. De belangen zijn zó groot, dat wij ook landelijk vragen gaan stellen."

Werkgelegenheid

'Eigen bussen eerst, geen Chinese!' Met die kreet maakte de PVV Overijssel in december haar ongenoegen al duidelijk toen bleek dat VDL werd gepasseerd. De aanbesteding zou voor veel werkgelegenheid zorgen. Onder meer in Hengelo, waar het bedrijf zit nadat het Siemens had overgenomen.

De vermeende fraude brengt de provincie Overijssel opnieuw in verlegenheid. Een maand voordat duidelijk werd dat Keolis het busvervoer in de IJssel- en Vechtstreek mocht verzorgen, werd aangekondigd dat een Keolis-trein naar gedeputeerde Bert Boerman wordt vernoemd. De PVV klaagde hierover, waarna het college van Gedeputeerde Staten zei 'de beeldvorming te betreuren'.

Bert Boerman, naast de trein die naar hem vernoemd is (Foto: Keolis)

Spoeddebat

"Hoe kan het dat we zo zijn genaaid als Overijssel?", vraagt PVV-Statenlid Joeri Pool zich hardop af. Hij heeft een spoeddebat aangevraagd voor woensdag 3 juni. De partij wil weten wat de rol van de gedeputeerde is en of er een nieuwe aanbesteding kan komen.

Gedeputeerde Staten is nu bezig met het inwinnen van juridische informatie, zo staat in een verklaring. "Wij hopen dinsdag meer te horen te krijgen van Keolis", zegt een woordvoerder.