GroenLinks wil dat Enschede met bijstandsbeleid kijkt naar pilots in andere gemeenten

Zijn bijstandsexperimenten in Utrecht, Tilburg, Groningen, Wageningen, Deventer en Nijmegen voorbeelden voor de gemeente Enschede? Dat wil GroenLinks in die gemeente graag weten. De gemeenten die experimenteerden, gingen aan de slag met de vraag hoe meer mensen vanuit de bijstand aan een baan geholpen konden worden en wat er werkt in de bijstand.

Van de aanpak in Utrecht is al een eindrapport beschikbaar. In Utrecht hebben zo'n tienduizend mensen een uitkering. Omdat regels voor mensen in de bijstand vaak best ingewikkeld zijn, wilde de gemeente kijken of het ook makkelijker gemaakt kon worden voor mensen in de bijstand. Daarbij werden verschillende aanpakken uitgeprobeerd op een groep bijstandsgerechtigden.

Verschillende groepen

Een groep deelnemers mocht bijvoorbeeld zelf bepalen hoe naar werk gezocht werd, terwijl een andere groep juist extra hulp en begeleiding kreeg bij het vinden van een baan. Een andere groep mocht meer geld dat verdiend werd aan werk dat werd gedaan naast de uitkering houden. En voor een vierde groep veranderde helemaal niets.

"Uit het reeds verschenen eindrapport over het in Utrecht uitgevoerde experiment blijkt dat er in de experimentgroepen een positief effect is op de arbeidsdeelname", aldus Hetty Wolf van GroenLinks in Enschede. "Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben baat bij extra hulp en persoonlijke begeleiding."

Belang onderzoek

Volgens Wolf toont het onderzoek het belang van een aanpak die is gebaseerd op vertrouwen en eigen regie, plus handelingsruimte en tijd voor klantmanagers. "We kunnen de geleerde lessen in Utrecht toepassen in onze dienstverlening met accenten op meer persoonlijke begeleiding of ruimte bieden aan werkzoekenden die dat nodig hebben."

Wolf wil van het college weten of zij bereid is de lessen uit Utrecht toe te passen op het Enschedese bijstandsbeleid.