Na dertig jaar eindelijk oplossing voor smal Molenpad in Enter (Foto: iStock / Getty Images Plus / RuudMorijn)

De discussie speelt al bijna dertig jaar en eindelijk is er een oplossing gevonden voor de situatie rondom het Molenpad in Enter. Zo gaat de gemeente het periodieke onderhoud over het hele pad weer uitvoeren, wordt afwatering van particuliere gebouwen op het voetpad aangepakt en wordt er grond verkocht en geruild.

De discussie over het Molenpad speelt al bijna dertig jaar. Het pad tussen de Dorpsstraat en de Zwiksweg is al smal, maar door overwoekerend onkruid blijft er nog minder pad over. Bij omwonenden leefde het idee dat het pad zou worden verbreed en dat het onkruid in ieder geval zou worden aangepakt.



Brieven

Er werden door de jaren heen al meerdere brieven naar het gemeentebestuur gestuurd en de discussie werd aanhangig gemaakt bij de Nationale Ombudsman. Een van de aanwonenden stuurde in 2017 opnieuw een brief aan de gemeenteraad, waarna de discussie opnieuw op de agenda gezet.



Om tot een besluit te komen, heeft de gemeente met alle aanwonenden van het pad gesproken en zijn de kadastrale grenzen opnieuw ingemeten. Daarnaast zijn er verschillende vervolggesprekken gevoerd met direct betrokkenen om te zoeken naar oplossingen.



Verbreding niet mogelijk

“Helaas kan het pad niet worden verbreed omdat hiervoor medewerking nodig is van betreffende grondeigenaren. Maar ik ben tevreden met de stappen die er zijn gezet en ik hoop daarmee zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van eenieder”, zegt wethouder Johan Coes.

“We zijn dit traject ingegaan met de intentie om er uit te komen. Dat het niet gemakkelijk zou worden, dat wist ik op voorhand. Maar er is gedegen en uitvoerig onderzoek gedaan naar de verschillende veronderstellingen die er leefden bij een aantal bewoners en volgens mij zijn we er in ieder geval in geslaagd om helderheid te verschaffen.”