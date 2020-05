PEC Zwolle weet gewild talent Rav van den Berg binnenboord te houden

PEC Zwolle heeft Rav van den Berg binnenboord weten te houden. De 15-jarige verdediger was erg gewild door clubs in binnen- en buitenland, maar heeft zijn eerste contract bij de Zwolse clubs getekend.

Rav is het jongere broertje van Sepp, die inmiddels bij Liverpool speelt. Zijn contract gaat in op 7 juli, dan wordt Van den Berg 16, en loopt tot medio 2022. "Dit voelt heel speciaal. De afgelopen jaren heb ik hard gewerkt om hier vandaag te mogen zitten en mijn eerste echte contract te tekenen. Ik weet ook dat het nu pas allemaal echt gaat beginnen, maar heb daar natuurlijk heel veel zin in. Het was heel tof om na het tekenen met mijn familie het veld op te lopen waar het in de toekomst allemaal moet gebeuren."

Buitengewoon goed ontwikkeld

Mike Willems, technisch manager van PEC, is blij met vastleggen van het talen: "Rav wordt deze zomer 16, al lijkt hij mede door zijn lengte al volwassen. Zo gedraagt hij zich ook op en naast het veld. Zijn talent heeft hem hier gebracht, maar niet alleen dat, ook met zijn instelling zit het wel snor. Bij de PEC Zwolle Voetbalacademie heeft hij zich buitengewoon goed ontwikkeld. Dat is overigens ook een compliment waard voor de academie en in het bijzonder Alexander Palland en Henk Brugge, die weer een toptalent hebben opgeleid en afgeleverd. Een mooie beloning ontving Rav afgelopen winter, toen hij met de eerste selectie in Spanje op trainingskamp mocht. Rav heeft een duidelijk doel voor ogen, heeft bij de Voetbalacademie zijn eerste stappen gezet en krijgt bij ons de kans om nu zijn vervolgstappen te zetten. Daarnaast heeft hij aan Sepp natuurlijk een geweldige broer en prima voorbeeld."