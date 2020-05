Opluchting bij eigenaren autobedrijf in De Lutte na grote brand: "Het had veel erger gekund."

De rook en damp van verbrande auto's is maandag nog goed te ruiken op het autokerkhof op het terrein van Auto Wessel in De Lutte. Wat rest zijn de honderden uitgebrande autowrakken die eruit zien als gesmolten blokjes staal.

Dick en Thomas Wessel, mede-eigenaren van het autobedrijf, zijn nog steeds aangeslagen door de grote brand. "Toen ik zaterdag net na het uitbreken van de brand werd gebeld en vanuit Oldenzaal deze kant op reed, dacht ik dat het gebeurd was," vertelt Thomas nog steeds met knikkende knieën.



Dikke zwarte rookpluimen waren vanuit de verre omtrek te zien. Brandweer uit de hele regio was opgeroepen om de brand te bestrijden. "We zijn heel opgelucht dat er niemand gewond is geraakt of nog erger."

Schade

Tijdens de brand was Dick wel op het terrein aanwezig. "Je gaat meteen over op de overlevingsstand", vertelt hij verder. "Tientallen dorpsbewoners boden hulp aan om de nieuwe auto's zo snel mogelijk van het terrein af te krijgen, zo hebben we de schade kunnen beperken en zijn er geen nieuwe auto's beschadigd geraakt."

Een dikke betonnen muur rondom het autokerkhof en ook de goede windrichting hebben er voor gezorgd dat uiteindelijk niet omliggende gebouwen vlam vatten. Ook al is er wel flinke water- en hitteschade en is ook de dichte vloer onder het autokerkhof kapot gesmolten.

Ondanks dat de ravage vanaf de weg niet te zien is voor mensen, wordt de troep als het aan eigenaar Thomas ligt wel zo snel mogelijk opgeruimd en de schade hersteld. Ondertussen zijn verzekeringsmensen druk bezig de schade in kaart te brengen; een schadebedrag kunnen de eigenaren nu nog niet noemen.

Weer open

Ondertussen is maandag het bedrijf wel gewoon weer open voor haar klanten. Zo is er binnen in de showroom niks beschadigd geraakt en ook het buitenterrein met nieuwe auto's is inmiddels weer helemaal opnieuw ingericht. Ook de monteurs in de werkplaats voor service en onderhoud zijn gewoon aan het werk.