Taxibedrijf uit Hengelo gaat viraal dankzij veroordeelde Amerikaanse rapper 6ix9ine

Dat het filmpje viral gaat, komt waarschijnlijk omdat de rapper populairder dan ooit is. Hij werd onlangs veroordeeld tot een celstraf van twee jaar voor deelname aan een bende, maar is vervroegd vrijgelaten vanwege de uitbraak van het coronavirus en maakte meteen een grootse comeback.

En dat had niemand verwacht. De rapper gaf namelijk vorig jaar informatie over bendeleden in ruil voor strafvermindering. Normaal gesproken is verklikken een doodzonde in de rapwereld en betekent dit einde carriere. Voor Tekashi 6ix9ine lijkt het omgekeerde echter het geval te zijn.





Viral

De rapper is derhalve populairder dan ooit. Een kort filmpje met een shout-out naar 'het beste vervoersbedrijf van Europa' heeft na één dag al ruim 45.000 views. "We vervoerden de rapper een tijd geleden toen hij een tour door Europa had. Daarna heeft hij dit filmpje opgenomen, maar nu is het ontploft", vertelt een medewerkster van het taxibedrijf.

En dat had ze eigenlijk niet verwacht. "We vervoeren wel vaker artiesten. Dat is voor ons gewoon ons werk, maar gisteren kreeg ik een appje dat het filmpje duizenden keren was bekeken."

Het taxibedrijf, dat onder andere in Hengelo en Enschede rijdt, ziet dat klanten het filmpje delen. "Ik vind het vooral mooi voor mijn collega's, want we zetten ons voor iedere rit honderd procent in en op deze manier worden ze in het zonnetje gezet."