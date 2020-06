Droogte in Overijssel: Hoeveel tegels telt jouw achtertuin?

Hoeveel tegels heeft jouw achtertuin? Nu de droogte een steeds urgenter probleem wordt, met name in Oost-Nederland, zijn wij als RTV Oost benieuwd hoeveel tegels jouw tuin telt.

De droogte in Overijssel is een groeiend probleem. Natuurorganisaties en boeren maken zich grote zorgen over het grondwater, problemen met gewassen en schade aan de natuur.

Maar wat kun je daar nou zelf aan doen? Drinkwaterbedrijf Vitens hamert erop in periodes van droogte: wees zuinig met water! Dus niet onnodig sproeien of planten in je tuin zetten die niet tegen droogte bestand zijn. Maar ook je tuin volledig betegelen is niet goed voor de droogte, de warmte en de stand van het grondwater. Hoe zit dat met jouw tuin? Wij zijn benieuwd, vul de vragenlijst hier in! Misschien komen we zelfs wel kijken in je tuin!