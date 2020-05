Kingsley Ehizibue koopt seizoenkaarten PEC Zwolle voor supporters die het niet breed hebben

Dat vertelde voorzitter Adriaan Visser vanochtend tegen Bert van Losser in Blijf thuis in Overijssel op Radio Oost. Visser werd gebeld voor zijn verjaardag en vertelde over Ehizibue, die ook vandaag jarig is: "Kingsley was heel spontaan gisteren, want we zijn bezig met de seizoenkaartenverkoop, om een aantal kaarten te kopen zodat we die gratis weg kunnen geven aan wat mensen die zich niet kunnen veroorloven om een seizoenkaart te kopen. Dus hij is nog volop bij de club betrokken en omdat we op dezelfde datum jarig zijn, gaan de appjes over en weer."

