'Polenboerderij' Geesteren blijkt goed voor 8.000 euro huur per maand

De omstreden 'Polenboerderij' in Geesteren blijkt goed voor 8.000 euro aan huurpenningen per maand (Foto: RTV OOST)

De omstreden 'Polenboerderij' in het buitengebied van Geesteren is goed voor 8.000 euro aan huurpenningen per maand. Dat blijkt uit documenten in het bezit van RTV Oost. Intussen wordt er al ruim twee jaar juridische strijd geleverd rond het pand aan de Ossendijk. Daarbij heeft de gemeente Tubbergen al meermalen gedreigd met een dwangsom, maar heeft de eigenaar dit telkens weten te voorkomen.

Omwonenden van de 'Polenboerderij' aan de Ossendijk 9 zeggen dat ze verbaasd zijn over de hoogte van de huuropbrengsten. "Tja, als de gemeente dan een dwangsom oplegt van in eerste instantie 25.000 euro heeft dat niet zo heel veel zin. Dat bedrag heeft de eigenaar dus in drie maanden terugverdiend...", zegt een woordvoerster namens de buurt.

Brandbrief

Het waren deze omwonenden die ruim twee jaar geleden een brandbrief naar de gemeente stuurden, waarin ze zich beklaagden over onder meer lawaaioverlast, die de bewoners van het pand aan de Ossendijk zouden veroorzaken. Dit zijn arbeidsmigranten die werken bij slachterijen in de regio.

Nadat uit onderzoek bleek dat er sprake was van illegale bewoning dreigde de gemeente Tubbergen met een dwangsom van 25.000 euro. Toen na het verstrijken van het ultimatum bleek dat er nog steeds sprake was van een illegale situatie werd die dwangsom verhoogd naar 50.000 euro.

Huurcontract

Uit de huurovereenkomst van 12 november 2018 - in het bezit van RTV Oost - blijkt dat er maandelijks 8.000 euro wordt bijgeschreven op de bankrekening van de eigenaar van de woonboerderij. Ook is in het contract een clausule opgenomen dat, wanneer de arbeidsmigranten niet meer in het pand aan de Ossendijk terecht kunnen, de verhuurder de appartementen bij zijn boerderij aan de Vermolenweg voor dezelfde huurprijs als vervangende woonruimte zal aanbieden.

Langslepende zaak

Intussen sleept deze situatie zich nu al ruim twee jaar voort. Door telkens bezwaar aan te tekenen, weet de eigenaar te voorkomen dat hij de opgelegde dwangsom daadwerkelijk moet betalen.

De gemeente Tubbergen op haar beurt is daarbij gebonden aan de wettelijke termijnen en regels die gelden voor dergelijke procedures. Omwonenden dringen er daarom bij de gemeente op aan om desnoods hogere dwangsommen op te leggen. "Zeker nu we weten wat voor huuropbrengsten ermee zijn gemoeid", aldus de woordvoerster van de omwonenden.

Nieuwe regelgeving

Tegelijk is er intussen een andere situatie ontstaan, want de gemeente Tubbergen heeft regelgeving opgesteld rond de huisvesting van arbeidsmigranten. Die houdt onder meer in dat er maximaal zeven mensen in een huis mogen wonen en dat deze panden hemelsbreed minstens drie kilometer uit elkaar moeten staan.

Meerdere panden

De omwonenden houden hun hart vast omdat de verhuurder intussen eigenaar is van een viertal panden in de gemeente Tubbergen. Ze hebben vernomen dat hij nu een vijfde huis wil kopen, eveneens aan de Ossendijk.

De buren juichen de nieuwe gemeentelijke regelgeving toe, waarin de huisvesting aan banden wordt gelegd: "Het is ook niet zo dat wij tegen arbeidsmigranten zijn, maar het moet in verhouding staan. In het huis aan de Ossendijk woonden op een gegeven moment zo'n vijftien mensen, terwijl wij zeven een redelijk aantal vinden", aldus de woordvoerster van de buurt.

Nog niet geïncasseerd

Een woordvoerster van de gemeente Tubbergen laat weten dat de twee dwangsommen nog steeds niet verbeurd zijn verklaard omdat hierover nog procedures lopen. Wat betreft de eerste handhavingszaak heeft de eigenaar van de boerderij de dwangsom aangevochten bij de rechter. In het tweede geval heeft hij een bezwaarschrift ingediend, dat wordt behandeld tijdens een hoorzitting eind juni. Daarna is het woord aan het college van burgemeester en wethouders, maar dat zal naar verwachting nog een paar weken duren.

Reactie verhuurder

De verhuurder erkent dat hij ook voor andere panden een aanvraag heeft ingediend om er arbeidsmigranten onder te mogen brengen. Op de vraag of 8.000 euro aan maandelijkse huur niet veel is voor een niet al te grote woonboerderij, zegt hij: "Je moet niet alleen kijken naar de opbrengsten, maar ook naar de kosten."

De verhuurder houdt zich erover op de vlakte dat hij uit zou zijn op een vijfde huis, eveneens aan de Ossendijk. "Wat maakt dat uit? Iedereen mag toch een huis kopen?"



Overigens zijn de arbeidsmigranten vanwege corona momenteel tijdelijk terug naar hun vaderland.