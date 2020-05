Het toestel is van Wings for Aid. De stichting ontwikkelt voor humanitaire organisaties systemen waarmee pakketten met hulpgoederen afgeleverd kunnen worden. Het is de bedoeling dat de Pipistrel volledig onbemand kan gaan vliegen. Nu is er nog plek voor twee personen in het toestel.

Zes dozen droppen

Het vliegtuig, met een actieradius van 500 kilometer, moet boven rampgebieden zes kartonnen dozen kunnen afwerpen. Die dozen kunnen zonder parachute landen op gps-locaties. De inhoud van de dozen is maximaal twintig kilo en kan bestaan uit dekens, water of medicijnen.

In de toekomst wil Wings for Aid met vijf tot tien van zulke toestellen gaan vliegen boven rampgebieden in opdracht van de Verenigde Naties of het Rode Kruis.

Nieuw onbemand hulpverleningsvliegtuig wordt getest op Twente Airport (Foto: RTV Oost / Emiel Houben)

Grote drones

Wings for Aid ging eerder de lucht in met grote drones, waarmee één doos kon worden gedropt. Het onbemande vliegtuig moet de volgende stap worden om grotere pakketten te kunnen droppen. Ingenieurs gaan de Pipistrel Sinus daarvoor geschikt maken, in nauwe samenwerking met de Technische Universiteit Delft, Universiteit Twente en PUCA (Platform for Unmanned Cargo).

Directeur Meiltje de Groot van Twente Airport is enthousiast over de komst van Wings for Aid. "Het past perfect bij de ruimte en faciliteiten die we hier hebben om te testen en te vliegen. Bovendien is de humanitaire doelstelling van Wings for Aid zeer sympathiek."