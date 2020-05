Onderzoek 'probleemkanaal' toont aan: schade aan huizen niet veroorzaakt door werkzaamheden

Omdat de problemen aan de woningen vrij snel begonnen nadat het kanaal was uitgebaggerd om het geschikt te maken voor zwaarder scheepvaartverkeer, legden de omwonenden meteen al de link tussen de werkzaamheden en de schade aan hun huizen. De ingenieurs hebben inderdaad schade vastgesteld, maar die is niet veroorzaakt door werkzaamheden in en rond het kanaal.





De afgelopen tijd zijn 26 woningen en drie bedrijfspanden uitgebreid onderzocht. Daaruit blijkt dat de meeste scheuren voorkomen in oude panden van voor 1940. "In de helft van deze gevallen is de schade onder andere het gevolg van het aanbouwen aan en verbouwen van de panden", aldus de ingenieurs in hun rapport.

Onderzoek 'probleemkanaal' toon aan: schade aan huizen niet veroorzaakt door werkzaamheden (Foto: RTV Oost)

Verzakte huizen

De uitkomsten van het onderzoek lijken in eerste instantie een forse domper voor de omwonenden. Circa 340 gezinnen kampen met name sinds 2018 met grote problemen aan hun woningen. Zo is er sprake van verzakte huizen, scheuren in muren en ondergelopen kelders. De problemen spelen over een lengte van circa vijf kilometer ter hoogte van Vroomshoop, Daarlerveen, Geerdijk, Bergentheim en Beerzerveld. Zeven gezinnen zijn hun huis zelfs ontvlucht omdat ze er zich niet meer veilig voelden.

Zwart-op-wit

De gedupeerde huizenbezitters twijfelden eigenlijk niet aan een rechtstreeks verband tussen de baggerwerkzaamheden en de schade, maar uit het onderzoek komen ingenieurs tot een andere conclusie. "In bijna alle panden is er sprake van scheuren die niet veroorzaakt zijn door effecten vanuit de ondergrond. Deze scheuren zijn daardoor niet het gevolg van de werkzaamheden in en rond het kanaal", luidt de voor de bewoners pijnlijke conclusie.

Langer geduld

De provincie Overijssel heeft telkens aangegeven de bewoners niet aan hun lot over te laten. Daarover moet vanmiddag meer duidelijkheid volgen.

Aanbevelingen

De speciale adviescommissie doet in het vanmiddag aangeboden rapport aanbevelingen. Die worden de komende tijd besproken door provincie, de betrokken gemeentebesturen van Twenterand, Hellendoorn, Ommen, Hardenberg en het waterschap Vechtstromen.







