Woningcorporatie Vechtdal Wonen in Ommen coronaproof en klaar voor 'kantoortijgers'

Dat moet wel haalbaar en veilig zijn. Bedrijven nemen maatregelen om de werkplekken coronaproof te maken.

Spatschermen en looproutes

Bij Vechtdal Wonen in Ommen hebben ze het kantoor flink onder handen genomen zodat het personeel er veilig kan werken. Denk aan een schema met beschikbare werkplekken, strikte looproutes en gescheiden trappenhuizen. Grote plastic schermen tussen de werkplekken en ook blijven veel bureaus bewust leeg.

Melissa Hagen van personeelszaken heeft samen met de afdelingen ICT en communicatie een werkplan bedacht om iedereen zich veilig te laten voelen op kantoor. "We beginnen met ze welkom terug te heten, dan kies je een werkplek uit en uiteraard volg je de instructies op. Ik heb zelf de collega's ook ontzettend gemist. Het is toch prettig om weer samen te kunnen werken, ook al zijn er nu maar zo'n dertig mensen aanwezig en normaal zeker honderd."

Humor

De regels zijn op humoristische wijze in het pand opgehangen. Zo mag je niet 'spookrijden' op de trap die alleen voor 'verkeer' naar boven is en worden de heren verzocht in het toilet bij het urinoir vooral geen anderhalve meter afstand te houden. Maar alles met een serieuze ondertoon. "Het is serieus, corona is niet voorbij en door het zo te brengen denken wij dat de mensen het goed onthouden en ook naleven."

Gerwin Kamps vindt het prettig om weer op kantoor te zijn, al voelt het onwennig. "Het is noodzakelijk, maar ik vind het onpersoonlijk en moet erg wennen. Ik ben ook de hele dag aan het nadenken over de nieuwe werkwijze. Dat went wel, het moet. Corona is nog niet voorbij."

Ook Henk Bert van Lingen heeft zijn collega's gemist. "Je werk bestaat ook uit het fysieke contact met collega's, de humor, overleggen en samen zijn. Natuurlijk heb je videobellen en dat soort online overleggen, maar dit op kantoor is heel fijn."

In ploegen zijn de medewerkers van Vechtdal Wonen welkom. Melissa hoopt maar dat iedereen zich aan de regels gaat houden, dan verwacht zij dat stapje voor stapje het 'nieuwe haalbare normaal' op kantoor ook weer te realiseren is.