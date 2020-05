Komst van al gepresenteerde Idzes naar Go Ahead Eagles ineens onzeker: "Zand in de motor gekomen"

Jay Idzes werd vrijdagavond al gepresenteerd als nieuwe aanwinst van Go Ahead Eagles en de 19-jarige middenvelder zette zijn handtekening onder een driejarig contract. Het is echter nog maar de vraag of de overgang wel doorgaat. "Er is zand in de motor gekomen", zegt technisch manager Paul Bosvelt.

Idzes heeft namelijk verzuimd om voor 15 mei zijn aflopende contract bij zijn huidige werkgever FC Eindhoven op te zeggen. Hierdoor staat hij automatisch nog een jaar onder contract bij de Brabantse club.

Transfersom

Go Ahead Eagles moet nu dus met FC Eindhoven in gesprek over een transfersom, terwijl de Deventenaren dachten dat ze Idzes gratis konden overnemen.

Bosvelt zegt tegen Fox Sports dat hij vrijdag kort voor de presentatie van Idzes, in de uitzending van Kowet Kijken XXL, op de hoogte werd gebracht. "Maar toen moesten we hem wel presenteren, want dat was al opgenomen."

"Heel lastig"

De technisch manager hoopt dat de plooien alsnog glad worden gestreken: "Het is voor iedereen heel lastig, met name voor de speler. Die zit een beetje in het gedrang", weet Bosvelt. "Met name voor hem hopen we het op te kunnen lossen."