Zorgen over kosten opheffen onbeveiligde spoorwegovergangen: “Straks moeten gemeenten bijbetalen"

In Markelo wordt de sluiting van de twee onbeveiligde spoorwegovergangen toegejuicht. Maar dat is even verderop, in Goor, een heel ander verhaal. 'Een rücksichtslos beleid', noemt Toon van der Horst het voornemen om een van de onbeveiligde spoorwegovergangen in het buitengebied van Goor definitief af te sluiten.

"Wij vinden dat niet zo'n goed plan", zegt hij namens de Stadsraad Goor. "Ik snap wel dat ze een aantal onbewaakte overwegen willen sluiten, dat is heel goed te begrijpen. Maar als op een overweg nog nooit wat gebeurd is, zoals hier het geval is, dan zijn er ook betere oplossingen denkbaar dan de boel maar op te heffen."

Toon van der Horst van de Stadsraad Goor (Foto: RTV Oost)

2,5 miljoen euro

De Overijsselse politiek beslist volgende week of het 2,5 miljoen euro beschikbaar stelt om twaalf van de 27 onbeveiligde overwegen aan te pakken. De provincie dient als co-financier van gemeenten, die zelf ook een deel meebetalen. Ook het Rijk en ProRail doen een bijdrage, wat het totaalbudget op tien miljoen euro brengt.

Juist over dat budget zijn zorgen, bijvoorbeeld bij de CDA-fractie van Overijssel. "Het zou heel goed kunnen dat de kosten het budget overschrijden", zegt Statenlid Ben Eshuis. "Ik vind het wel zo solidair dat je als provincie en gemeenten de kosten fifty-fifty verdeelt. Dus mochten de kosten oplopen, dan zou ik het terecht vinden dat de provincie bijlapt."

Het zou heel goed kunnen dat de kosten het budget overschrijden Statenlid Ben Eshuis

Hoe aanpakken?

Probleem is dat veel gemeenten, waaronder ook Hof van Twente, nog niet weten hoe de NABO's worden aangepakt. Een tunnel? Beveiliging met lichten en een slagboom? Of toch de goedkoopste optie: de hele overgang opheffen?

Het CDA Overijssel had liever gezien dat eerst in kaart werd gebracht hoe de onbeveiligde spoorwegovergangen worden aangepakt en er pas daarna een budget zou worden opgesteld. "Dan hadden we ook in één keer een voorstel op dat punt af kunnen tikken, zoals men dat noemt."

Park van Goor

De Stadsraad Goor maakt zich desalniettemin hard voor behoud van de NABO's aan aan de Heijinksweg en een stukje verderop, aan de IJsbaanweg. "Dit zijn de toegangswegen naar het park van Goor", zegt Toon van der Horst. "Goor heeft eigenlijk geen park, maar heel veel mensen steken hier over om een wandelingetje te maken in het gebied hierachter. En een park in- en uitlopen via dezelfde in- en uitgang, dat is natuurlijk heel flauw en niet leuk."

Het gegoochel met bedragen frustreert hem. "We hebben voorgesteld om op de plek van de Heijinksweg een tunnel te maken en even verderop een bewaakte overweg met lichten. Het vervelende is ook: het gaat over geld, maar niemand lijkt te weten over hoeveel geld. Er worden bedragen genoemd tussen de vijf ton en anderhalf miljoen euro. Maar de ene oplossing is natuurlijk veel goedkoper dan de andere."

In Overijssel zijn de afgelopen twintig jaar 25 botsingen gebeurd op een overweg. Daarbij waren drie doden en vier gewonden betreuren ProRail

ProRail: elke situatie is anders

Volgens ProRail lopen de bedragen zo uiteen, omdat elke situatie anders is. "De aanpak varieert van tonnen tot enkele miljoenen per overweg", laat een woordvoerder weten. We begrijpen de verschillende belangen van bijvoorbeeld omwonenden die bereikbaarheid van hun percelen nodig hebben, maar tegelijk is veiligheid cruciaal."

De spoorbeheerder heeft als beleid: de beste overweg is een opgeheven overweg. "In Overijssel zijn de afgelopen twintig jaar 25 botsingen gebeurd op een overweg. Daarbij waren drie doden en vier gewonden betreuren", zegt ProRail-woordvoerder Aldert Baas. "Daarbij, niet geregistreerd worden de vele meldingen die wij van machinisten krijgen dat het ternauwernood goed is gegaan. Een trein heeft een lange remweg en geen enkele uitwijkmogelijkheid."

Provincie: Budget is voldoende De bijdrage vanuit de provincie om een einde te maken aan twaalf onbeveiligde spoorwegovergangen is voldoende, stelt gedeputeerde Bert Boerman. "Ik heb goede verwachtingen dat het budget toereikend is." Volgens de gedeputeerde wordt er 'veelvuldig overleg' gevoerd tussen ProRail, de gemeente en omwonenden. "De provincie heeft geen NABO's in eigen beheer, dus onze rol hierin is nu ook minimaal", stelt Boerman. De NABO's die worden aangepakt liggen in Hof van Twente (acht stuks), de gemeente Deventer (twee), en in Olst-Wijhe en Borne (beide één). De aanpak van de vijftien andere onbewaakte spoorwegovergangen in Overijssel komt voor rekening van het ministerie in Den Haag.