Extreme droogte Overijssel veroorzaakt door klimaatverandering

In Overijssel was 2018, maar ook afgelopen jaar, extreem droog, vooral op de hoge zandgronden in Twente en Salland kregen natuur en landbouw een flinke knauw van het neerslagtekort. De extreem droge zomers in met name het binnenland komen door klimaatverandering. Dat blijkt uit onderzoek van het KNMI en de Universiteit Utrecht.

De droogte was in 2018 heviger in het binnenland dan aan de kust. In de zomer regende het nog wel eens aan de kust, maar in het binnenland amper. De zonnestraling is ook groter in het binnenland en daardoor neemt de verdamping toe. Dus was het droger in het binnenland dan aan de kust.

Klimaatverandering oorzaak

Het KNMI ziet dat de stijging van de temperatuur en de potentiële verdamping mede wordt veroorzaakt door klimaatverandering.

"Klimaatmodellen laten een trend van 1950 tot nu zien en wij hebben in die tijd ook geobserveerd", zegt KNMI-onderzoekster Sjoukje Philip tegenover Omroep Gelderland. Ook de Achterhoek kende en kent problemen vanwege de extreme droogte. "De modellen laten alleen een lagere trend zien qua stijging in de temperatuur dan onze observaties. Dat betekent dat in ieder geval een deel van de droogte wordt veroorzaakt door klimaatverandering", gaat ze verder.



Aanvoer

In het binnenland is de aanvoer van water lastiger. Daar komt wateraanvoer vooral van neerslag, dus is de regio afhankelijk van grote rivieren. In 2018 werd zelfs water uit het Twentekanaal gebruikt in de strijd tegen de droogte.

Waterschap Vechtstromen gaf dat ook in voorgaande jaren aan. Twente kent geen grote rivier en daar was de droogte dan ook heviger dan in de IJsseldelta. Desondanks ontstonden ook daar problemen door het tekort aan neerslag en het verdrogen van de natuurgebieden.

Op de website van het KNMI is meer te lezen over de droogte en klimaatverandering.