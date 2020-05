Zes zorgappartementen in monumentaal pand Nieuwleusen

In het gemeentelijk monumentale pand aan Den Hulst in Nieuwleusen komen zes zorgappartementen. Het perceel is eigendom van de christelijke Zorgboerderij Elah uit Punthorst en heeft nu een woonbestemming.

Alle raadsfracties gingen gisteravond tijdens de gemeenteraadsvergadering akkoord met het initiatief van de eigenaar. Aan de buitenkant van de woning verandert niets. De woning wordt intern verbouwd, zodat er zes losse appartementen in komen.

De appartementen worden verhuurd aan mensen die niet in aanmerking komen voor beschermd wonen, maar ook niet in staat zijn om volledig zelfstandig te functioneren in de maatschappij. Aan de bewoners wil de stichting een vorm van begeleid wonen aanbieden, waarbij ambulante zorg en een zekere mate van zelfstandigheid met elkaar in evenwicht zijn.

De doelgroep bestaat uit (jong)volwassenen en de begeleiding richt zich op zaken als dagstructuur, huishoudelijke werkzaamheden, administratie en persoonlijke verzorging. Het doel is dat de bewoners uiteindelijk in staat zijn zelfstandig in de maatschappij te functioneren. Verder ligt de woning dicht in de buurt van de bestaande zorgboerderij van Elah in Punthorst, waardoor in geval van nood de hulpverleners dichtbij zijn.