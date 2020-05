Bezorgde familieleden haalden weken terug al familie uit verzorgingstehuis Maranatha in Rijssen

De afgelopen weken hebben diverse familieleden hun familielid uit het verzorgingstehuis Maranatha in Rijssen gehaald om thuis te verzorgen. Dit zou zijn omdat het "daar zo slecht geregeld is", zegt een directe bron. Al een aantal weken heerst er onrust onder de bevolking van Rijssen over de corona-uitbraak in het verzorgingstehuis.

Andere familieleden zeggen met eigen ogen te hebben gezien dat er niet zorgvuldig gewerkt werd. Er gaan verhalen de ronde dat personeel die een coronapatiënt verzorgd had daarna met dezelfde kleding aan, een andere cliënt verzorgde. Ondertussen zwellen de geruchten aan. Maar er is niemand die er meer over durft te zeggen of bevestigen.

Vorige week werd bekend dat Rijssen relatief hoog scoort met het aantal coronabesmetingen. Twaalf van de negentien overleden personen in de gemeente Rijssen-Holten woonden in Maranatha.

Inspectie

Navraag bij de Inspectie SZW leert dat er geen melding is gedaan van onveilige werksituaties bij Maranatha in Rijssen.

Oorzaak

In een reactie laat bestuursvoorzitter Ad Plomp weten dat er altijd via het protocol van de RIVM is gewerkt. "We hebben altijd voldoende beschermingsmiddelen op voorraad gehad. We hebben een hygiëne-adviseur naar onze werkwijze laten kijken. Die bevestigde dat we de goede dingen doen", zegt Plomp.

De oorzaak van de uitbraak zoekt Plomp in de samenleving. "Als het virus heerst en de medewerkers komen vrijwel allemaal uit de Rijssense samenleving, dan komt het ook aan in het verzorgingstehuis", zegt Plomp.

Op de goede weg

Plomp zegt dat ze er alles aan doen om de uitbraak in te dammen. "Het positieve nieuws is dat er nu twee afdelingen corona-vrij zijn, op twee andere afdelingen zijn er nog mensen ziek", zegt de bestuursvoorzitter.

Op dit moment zijn de deuren van het verzorgingstehuis nog gesloten voor bezoek. Voorbereidingen voor een versoepelde bezoekersregeling zijn gaande.

Rust bewaren

Het gemeentebestuur ziet zich ook geconfronteerd met de situatie en de geruchtenstroom. "Wij horen ook wel eens wat, maar het is de taak van de directie, samen met de GGD om hier actie op te ondernemen", zegt burgemeester Arco Hofland. "Het is voor nu belangrijk om de rust te bewaren."

Wethouder Ben Beens heeft contact gehad met de leiding van het verzorgingstehuis. "In het begin waren de regels van het RIVM dusdanig anders dan ze nu zijn. De directie zegt zich daar aan gehouden te hebben. Zodra er getest kon worden is er ook actie ondernomen", zegt Beens.

Bulgaren in quarantaine

De gemeente geeft ook aan de komende tijd alert te zijn op bedrijven met een hoge arbeidsintensiviteit. Dit mede naar aanleiding van de sluiting van de slachterij in Groenlo.

Op een vakantiepark in Holten verblijft momenteel een aantal Bulgaren bij wie corona is vastgesteld. Zij zitten nu in quarantaine. Op de vraag wie controleert of ze daadwerkelijk binnen blijven moet de burgemeester het antwoord schuldig blijven. "Dat is net als bij ieder ander zijn of haar eigen verantwoordelijkheid".