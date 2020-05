Almeloërs klappen voor komst van megagrote ijsvogels in de binnenstad

Wenzel loopt trots, maar ook wat gespannen rond. Het duurt zeker twee uur voordat de eerste grote blauwe vogel op zijn plaats aan de rand van het water staat. De andere twee vogels liggen en staan voorlopig in hun tijdelijke kooi op een dieplader.

Het maken van het kunstwerk had ook heel wat voeten in de aarde. De keramische beelden zijn in het atelier van Wenzel opgebouwd uit massief klei. Daarna is er een zoektocht naar de juiste houding en blik. "Dat is wel van belang", zegt Wenzel. "Want je kunt wel een beeld maken, maar een goed beeld maken kost tijd." De hele procedure nam in totaal zo'n anderhalf jaar in beslag.

In 45 stukken

Na het boetseren wordt elk werk in 45 stukken gesneden en wekenlang gedroogd. Daarna wordt het gebakken en weer tijdelijk in elkaar gezet. Dan komt er een glazuurlaag overheen. Vervolgens wordt het weer uit elkaar gehaald om weer te worden gebakken. "Het is een grote driedimensionale puzzel", zegt Wenzel.

Klappen voor de kunst

Wenzel beleeft het als een uniek moment. "Ik maak niet vaak mee dat er wordt geklapt bij de plaatsing van mijn kunstwerken", glundert ze. "Maar dit is gekozen door de bevolking van Almelo en ze zijn er kennelijk wel tevreden over." Wenzel koos voor ijsvogels, omdat die inmiddels weer in Twente te zien zijn.

Tevreden is ook wethouder Jan Martin van Rees van binnenstadsontwikkeling. Hij noemt het plaatsen van de drie ijsvogels de kroon op de ontwikkeling van de stadsvijver. Eerder al keerde het water terug in de binnenstad en werden er grote bomen op het centrumplein geplaatst.