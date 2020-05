Oplossing voor strijd: terrassen én markt op Brink in Deventer

Anderhalvemeterterras in Deventer (Foto: RTV Oost)

Op de Brink in Deventer komt ruimte voor zowel terrassen als de markt. Als de horeca op tweede pinksterdag weer open gaat, mogen de terrassen daar met gemiddeld dertig procent uitbreiden. De markt wordt opgesteld als een lang lint over de Brink.

Per 1 juni mag de horeca weer open met inachtneming van de anderhalvemeterregel. De horeca liep de afgelopen maanden veel omzet mis. Veel ondernemers staan onder zware financiële druk om hun zaak te behouden. Horecaondernemers willen grotere terrassen om toch een redelijke bezetting te kunnen hebben. Voor de uitbreiding van de terrassen is een tijdelijke vergunning nodig en die heeft de gemeente Deventer nu verstrekt.

Wethouder Thomas Walder: "Met een tijdelijke uitbreiding van de terrassen komen we ondernemers tegemoet in deze moeilijke tijden. Ook met grotere terrassen zal het voor de horeca niet makkelijk zijn, omdat er nog steeds minder mensen op het terras passen dan normaal. Maar we werken graag mee om binnen de coronaregels maximaal ondernemerschap mogelijk te maken."

Markt

De grotere terrassen gaan niet samen met de reguliere indeling van de markt op vrijdag en zaterdag. Dit leidde tot lange discussies tussen de beide partijen, in de zoektocht naar een oplossing. Horecaondernemers en de marktkooplieden wilden graag bij elkaar blijven, omdat ze elkaar versterken.

De markt krijgt een lintopstelling, waarbij de ruggen van de kramen tegen elkaar staan. Aan beide zijden van de Waag komen kramen die met de rug tegen de Waag staan. De markt loopt verder door dan normaal, namelijk tot aan de Zandpoort. In deze opstelling moet er voldoende ruimte zijn voor bezoekers om de markt en de terrassen te bezoeken, met anderhalve meter onderlinge afstand. De weg langs de Waag is tijdens marktdagen afgesloten voor autoverkeer. Voor bewoners van het Bergkwartier is een alternatieve route beschikbaar.

Drukte

De openingstijden van de markt blijven gelijk. De komende weken zal er veel aandacht zijn voor het voorkomen van drukte in de binnenstad. Walder: "De afgelopen weken was het op zaterdag op de markt veel drukker dan op vrijdag. We zullen de komende tijd mensen op blijven roepen om drukte te vermijden, zodat de economie veilig en voorspoedig op kan starten."

De uitbreiding van de terrassen en de aangepaste opstelling van de markt gelden tot 1 september. Een maand van tevoren is er een evaluatie en bekijkt de gemeente of verlenging van de maatregelen nodig is.